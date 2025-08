Nuevo show de Guido Bonini en un entrenamiento del Sevilla Fútbol Club. Realizando un ejercicio de reflejos, el preparador físico quiso detenerse para explicárselo a un Kelechi Iheanacho que, según el argentino, parecía "una araña". Tras una breve conversación y viendo que el nigeriano lo había comprendido, el 'Teniente' tiró de sorna: "Bien animal, you know better than me (lo sabes mejor que yo)". Como curiosidad, el delantero le terminó ganando la partida a Adrià Pedrosa.