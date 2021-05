Abierta la convocatoria a las nuevas oposiciones de instituciones penitenciarias

Siguen surgiendo las opciones de empleo público. Se ha publicado en el BOE la nueva convocatoria de 900 plazas de Ayudante de Instituciones Penitenciarias, que se cerrará el próximo 21 de junio.

El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias es un cuerpo muy variado en sus funciones. Realizan funciones de vigilancia, de administrativo, de reeducación...Este año el sistema de selección se realizará por oposición libre

¿Quieres una plaza de Ayudante de Instituciones Penitenciarias? Estos son los requisitos necesarios:

Nacionalidad española.

Entre 16 años y jubilación.

Título de Bachillerato o técnico.

No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciones físicas o psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las funciones.

No estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de las administraciones públicas.

No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad superiores a 3 años, salvo que se consiga la cancelación de antecedentes penales o rehabilitación.

Las pruebas constarán de tres ejercicios y los tres serán eliminatorios. Son estos:

Primer ejercicio : Cuestionario de 150 preguntas con cuatro respuestas múltiples, que versará sobre el contenido completo del programa, siendo una sola la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor, pudiendo preverse tres preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 150 preguntas anteriores. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación y las preguntas en blanco no penalizan. Este ejercicio se calificará con una puntuación de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 puntos para acceder al ejercicio siguiente. La duración será de 2 horas y 15 minutos.

: con cuatro respuestas múltiples, que versará sobre el contenido completo del programa, siendo una sola la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor, pudiendo preverse tres preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 150 preguntas anteriores. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación y las preguntas en blanco no penalizan. Este ejercicio se calificará con una puntuación de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 puntos para acceder al ejercicio siguiente. La duración será de 2 horas y 15 minutos. Segundo ejercicio : Resolver por escrito 10 supuestos de carácter práctico . Cada supuesto contendrá 5 preguntas con cuatro respuestas múltiples, que versará sobre el contenido completo del programa, siendo una sola la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación y las preguntas en blanco no penalizan. La calificación de este ejercicio será de 0 a 20 puntos. Los aspirantes deberán obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo.

: Resolver por escrito . Cada supuesto contendrá 5 preguntas con cuatro respuestas múltiples, que versará sobre el contenido completo del programa, siendo una sola la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación y las preguntas en blanco no penalizan. La calificación de este ejercicio será de 0 a 20 puntos. Los aspirantes deberán obtener un mínimo de 10 puntos para superarlo. Tercer ejercicio: Pruebas de aptitud médica.

El programa para el proceso selectivo al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias se compone de los siguientes bloques temáticos: Organización del Estado. Derecho Administrativo General. Gestión de Personal y Gestión Financiera, Derecho Penal, Derecho Penitenciario, Conducta Humana.

Curso selectivo y prácticas

Los aspirantes que superen la fase de oposición y que tras la presentación de la documentación solicitada y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, serán nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, y tendrán que realizar un curso selectivo y un periodo de prácticas.

El curso selectivo se estructurará en dos fases, una de formación, que consistirá en la impartición de un curso formativo, que se podrá impartir en una o en varias sedes y de manera que podrá ser presencial, por videoconferencia o de forma mixta.

Será obligatorio asistir al 80% de las jornadas lectivas para la realización del examen, que deberá ser superado para pasar a la siguiente fase, consistente en una fase de prácticas tuteladas en los Centros Penitenciarios. El curso selectivo se calificará como 'Apto' o 'No Apto' y tiene carácter obligatorio. Los aspirantes que no superen el curso selectivo no pasaran a realizar el periodo de prácticas.

El curso selectivo y el periodo de prácticas tendrán una duración máxima de dieciocho meses.

En el periodo de prácticas realizarán funciones propias del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en los Centros Penitenciarios. Durante el tiempo de duración de esta fase de prácticas los aspirantes compaginarán el desempeño de las funciones con la formación teórica.

Durante el periodo de estas prácticas evaluables, se realizará el seguimiento necesario de la actuación de los aspirantes para constatar las aptitudes y actitudes personales respecto al ejercicio de sus funciones, estableciéndose para ello los controles necesarios para su evaluación.

Si durante el desarrollo de este período alguno de los funcionarios en prácticas pusiese de manifiesto de manera grave y ostensible su incapacidad para el puesto, podrían quitarle la plaza. Este periodo será evaluable y calificado de 'Apto' o 'No Apto', y será requisito imprescindible superarlo con el 75% del periodo de prácticas en Centros Penitenciarios. Ambos periodos, curso selectivo y periodo de prácticas, tendrán una duración máxima de dieciocho meses.