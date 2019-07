Aciertos y desastres del 'Bottle cap challenge', el nuevo reto viral

¿Serías capaz de destapar una botella de una patada? Pues en eso consiste el nuevo reto viral, 'Bottle cap challenge'. Las manos no se utilizan y el vídeo se graba en cámara lenta.

El culpable de este nuevo desafío es Jason Statham, famoso actor británico, que el pasado lunes 1 de julio, colgó en su cuenta de Instagram una demostración y nominó a Guy Ritchie, director, productor y guionista británico, que también le respondió.

Así comenzó todo, entre vídeos de los famosos y más nominaciones entre ellos, el mundo se encuentra imitando al actor británico. Ante este nuevo reto existen impresionantes demostraciones de famosos como Zlatan Ibrahimović, o el peleador irlandés, Conor McGregor. Además de personas anónimas que son espectaculares.

Sin embargo, no todo el mundo es capaz de ello, por lo que existen muchos retos fallidos y originales. Además existe cierta tendencia a no tomárselo en serio, como son los siguientes.

