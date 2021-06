Así es Candela P-12, un taxi acuático amigo del medio ambiente

Candela, una empresa sueca fabricante de barcos eléctricos de lujo, ha presentado recientemente su último proyecto, un taxi acuático hidroala y eléctrico que ha bautizado con el nombre de Candela P-12. Este vehículo acuático mide 8’5 metros y es capaz de transportar hasta 12 pasajeros en su cabina que cuenta con una vista panorámica.

El objetivo de los fabricantes era poner en marcha una alternativa a los modelos diésel actuales, usando para ello un sistema de propulsión eléctrico a baterías que se combina con un casco de fibra de carbono que le otorga ligereza y robustez.

El sistema de hidroala que presenta este nuevo modelo de la compañía ya lo habían probado en otro de sus diseños: Candela C-7, un barco eléctrico de ocio de lujo. Con esta implementación, el casco del barco sale completamente fuera del agua y aumenta su velocidad sin recurrir a más energía.

Candela P-12 respeta el medio ambiente. Su tecnología le permite reducir el consumo energético (un 80% menos que los transbordadores convencionales), el ruido y ofrecer una experiencia más cómoda a los ocupantes. Teniendo menos superficie en contacto con el agua, el vehículo permite un viaje más rápido, seguro y discreto en áreas restringidas, donde una embarcación puede dañar la fauna silvestre.

El vehículo puede navegar a 30 nudos (55 km/h) y tiene una autonomía de más de 2 horas a 20 nudos (37 km/h) de velocidad. El barco también tiene carga rápida, capaz de recargar la batería en solo una hora.

Todo esto tiene como repercusión un menor coste operativo. Según el fabricante, el P12 consume un 80% menos de energía que un modelo de similares características impulsado por un sistema diésel, por lo que estiman que contando con el menor coste de mantenimiento la reducción respecto a un modelo convencional podría llegar al 90%.

El modelo de Candela no estará disponible hasta finales de 2022, pero, aunque su operación sea más barata, el precio de su compra no lo será tanto. Aún no se sabe qué precio tendrá, sin embargo, teniendo en cuenta que la compañía fabrica barcos de lujo no será barato.