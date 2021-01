Córdoba, única ciudad de España entre las recomendaciones de The New York Times para visitar en 2021

El sector del turismo se ha visto terriblemente afectado por la llegada de la pandemia. Cancelaciones de última hora y viajes que jamás se llegaron a empezar a preparar han sido la tónica del año 2020. El 2021 se augura, en un principio, como el año que arroje algo de luz en uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus.

Es por esto que un año más, y con la esperanza de la vacuna en el horizonte, el prestigioso periódico The New York Times ha elaborado su característica lista de los mejores lugares a los que viajar una vez se levanten todas las restricciones y vuelva la normalidad en 2021.

Elegida entre más de 2.000 de sugerencias

La elección de Córdoba como una de las recomendaciones para visitar en 2021 por parte de The New York Times no es casual. Forma parte de una amplia lista de consejos que los lectores del famoso periódico con sus propias recomendaciones para visitar en el año que se estrena, a diferencia de otros años donde era la reconocida publicación la que elaboraba personalmente la selección.

De esta variedad de localizaciones es de donde The New York Times saca sus 52 ganadores finales. "La ciudad es un sueño hecho realidad", clave en esta selección final ha resultado Fernando Moreno Reyes, director de marketing cordobés afincado en Madrid, que destacaba la combinación mágica de las culturas judía, cristiana y árabe en un entorno histórico.

Además, termina su reseña sobre la ciudad caifal con una reivindicación de la importancia de la capital cordobesa que, en ocasiones, es desplazada por otras ciudades por parte de los turistas, y cuya calidad y legado no languidece en comparación a las demás localizaciones.

Este año es Córdoba la elegida andaluza como una propuesta clave para visitar en el nuevo año que recién estrenamos. La selección consta de 52 localizaciones a lo largo de todo el mundo en la que encontramos ciudades como la Iglesia de St. James the Less de Londres, la medina de Marrakech en Marruecos, la montaña Nanda Devi en India,las Tierras Altas de Escocia, el Lago Michigan, Niansogoni en Burkina Faso, Asunción en Paraguay, Parques del sur de Londres, Beirut en Líbano, Siberia en Rusia, Andros en Grecia, Con Dao en Vietnam y Kirguistán del Norte.

Además, también encontramos junto a la capital cordobesa otra localización española, el camino de Santiago, uno de los fijos en este tipo de clasificaciones.