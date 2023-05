Cuidado con esta peligrosa nueva modalidad de 'spoofing': así roban las claves 'online' con una llamada

La Policía Nacional ha alertado de un nuevo tipo de estafa con el que pueden limpiarte la cuenta sin ningún tipo de remordimiento en varios sencillos pasos. El cuerpo de seguridad ha difundido un vídeo por redes sociales en el que explican minuciosamente cómo es la nueva estafa bajo la modalidad de spoofing. El engaño comienza con una llamada de móvil, que al parecer es de tu endidad bancaria. El número de teléfono te aparecerá como de la entidad bancaria, y no de un número desconocido, por lo que muchísimo cuidado. La llamada empieza así: "Te llamo de tu entidad bancaria. Por motivos de seguridad, no verbalices tu clave. Márcala en el teclado".

Aunque todo pueda parecer correcto, mucho cuidado, ninguna persona de tu entidad bancaria te va a solicitar tus números personales de banca online. Así que no hagas caso a lo que te están pidiendo. Si decides marcar con el teclado de tu smartphone tu clave personal... Grave error, estás más cerca de que puedan acceder a tu cuenta bancaria.

La Policía Nacional explica en su vídeo de Instagram el modus operandi:

Uno: te llaman de tu banco y compruebas que el número efectivamente coincide, pero no. No son ellos. Lo han suplantado para que no lo detectes".

Dos. Te piden que teclees la clave de acceso a tu banca online.

Tres: si lo haces, captarán las pulsaciones en tu terminal y se harán con tus claves

El vídeo no indica cómo lo consiguen sin tener acceso remoto al móvil, ya que, a menos que tengas activado el sonido para la marcación, desde el otro lado del móvil es prácticamente imposible detectar qué números estás marcando en tu terminal.

Otros han respondido que quizá es por el sonido: cada número tiene uno característico, de tal forma que al otro lado de la línea pueden descubrirlos.