Dabiz Muñoz nos enseña su paella en Instagram e incendia las redes sociales

El chef Dabiz Muñoz ha conseguido sorprender otra vez con un "nuevo" plato. El dueño de DiverXO ha compartido en su cuenta personal de Instagram una fotografía con el resultado de un paella elaborada por él mismo, además de especificar los ingredientes necesarios para cocinarla. Tanto el aspecto del plato como hecho de denominarla paella ha generado gran polémica.

La receta de la vanguardista paella del famoso cocinero es la siguiente: calamares de lata en su tinta, sofrito de col fermentada y pimiento de Espelette con pulpo moruno a la brasa. Y anunció que se trataba de la primera paella que preparaba en este 2022.

Las críticas a la paella de Dabiz Muñoz

También ha habido discrepancias entre los usuarios que han dado su opinión sobre la elaboración de Dabiz. Por un lado, los defensores de la paella tradicional han arremetido contra el dueño de DiverXO, al considerar que se trata de una aberración.

"Que Dabiz sea transgresor, no significa que eso sea bueno ni que todo lo que se cocine en ese caldero pueda llamársele paella. En el mundo fallero, se usa ese recipiente (caldero) incluso para hacer macarrones o fideuá... para aquellos que dicen que todo lo que se cocina en el caldero es paella. En fin. Dabiz no me gusta", comentaba uno de los seguidores del cocinero.

Realmente, parece ser que lo que ha incomodado tanto no es el plato en si, si que se use el término paella para referirse a él. Otros, por el contrario, defendían a Dabiz. "Yo me apunto a los comentarios de que paella no es… lo de seco y quemada y eso… buena suerte a ver si alguien le sale un arroz en su vida la mitad de bueno que tiene que estar ese".

Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más reconocidos a nivel nacional e internacional. Su restaurante DiverXO, que él mismo dirige, ha conseguido tres Estrellas Michelin. Además, este 2021 ha sido premiado también por la lista The Best Chef Awards como el mejor chef del mundo.