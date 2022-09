Deciden hacer obras en su cocina y descubren más de 200 monedas de oro bajo el suelo

Imagínese que llega el verano, que le apetece hacer un cambio en su casa y se deciden a reformar la cocina. Momentos de ilusión y de pereza a partes iguales. Ruido, desorden, suciedad. Llega el momento de levantar el suelo y cuando los obreros están en plena faena, con pico y pala en mano, levantando arena de su vivienda unifamiliar, aparece un tarro del tamaño de una lata de Coca-Cola llena de monedas de oro. Esta historia que podría formar parte perfectamente de cualquier sueño de verano ha sido la que acaba de vivir un matrimonio británico en el pueblo de Ellerby, North Yorkshire, cuya vivienda del siglo XVIII había sido ocupada previamente por una familia de comerciantes rica e influyente, los Fernley-Maisters importadores y exportadores de mineral de hierro, madera y carbón y miembros del parlamento en aquella época.

Al abrir el bote se dieron cuenta de que lo que brillaba tanto no era cableado eléctrico como pensaban en un primer momento, sino un espectacular tesoro de 264 monedas de oro valorado en 250.000 libras esterlinas (casi 300.000 euros), una vez analizadas por un experto y puestas a disposición de los coleccionistas para el próximo otoño por parte de los subastadores londinenses Spink & Son.

A fascinating find is coming up for sale at #spinkauctions and will be one of the highlights of the Autumn Season! https://t.co/ZOY4C0343B#numismatics #goldcoins #auction