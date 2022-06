Déficit de DAO: ¿qué es y cuáles son sus síntomas?

El déficit DAO se trata de un trastorno metabólico que causa un funcionamiento deficiente de la enzima DiAmino Oxidasa (DAO), que se encarga de metabolizar la histamina. Esta es una molécula muy necesaria en el organismo encargándose de variedad de funciones, además, está presente en muchos alimentos que se ingieren de manera habitual. La falta de este enzima provoca desagradables migrañas, trastornos digestivos y problemas cutáneo, por ello es necesario diagnosticar la enfermedad lo antes posible.

Al no metabolizar la histamina, se desencadena una acumulación en la sangre y cuando hay una desproporción en esta molécula ingerida de los alimentos se produce una acumulación en el plasma, causando efectos adversos en muchas partes del cuerpo humano.

“El síntoma más frecuente es digestivo. Los pacientes suelen presentar dispepsia o indigestión, irregularidades intestinales como estreñimiento y reflujo gastroesofágico, junto con cefaleas vasculares e incluso migraña. Otras personas tienen síntomas de carácter dérmico o locomotor e investigaciones recientes también los relacionan con el TDAH, sobre todo en niños”, explica Adriana Duelo a La Vanguardia, directora de AD Dietistas y del Instituto Clínico del Déficit de DAO.

Los pacientes con este trastorno es probable que vean afectado sus sistema cardiovascular, epitelial, digestivo, muscular, óseo y sus sistema nervioso. Los síntomas se pueden tener a la vez, pero no tiene por qué darse de forma simultánea.

La experta Adriana Duelo destaca que es importante saber que son muchas las personas que padecen déficit de DAO. Entre el 12 y el 15% de la población mundial tiene este trastorno y el 80% de los casos son de origen genético.

Según la experta, el paciente presenta un perfil bastante complejo "porque viene de diferentes servicios de medicina sin haber encontrado la causa clara a sus problemas. No saben qué les pasa, porque son síntomas muy diversos y no parecen que tengan nada que ver entre sí, aunque finalmente podamos diagnosticar que este déficit es el origen". Por ello, hay que tener en cuenta que no es una enfermedad fácil de diagnosticar y que son muchas las personas que lo padecen pero no encuentran respuesta sobre sus molestos síntomas. Por otro lado, según Adriana Duelo, hay que poseer al menos dos síntomas para poder considerar la enfermedad.

Los expertos en la materia aconsejan que si eres un persona que sospeche padecer déficit de DAO acuda a la consulta de un especialista cuanto antes y ponte en manos de los profesionales. Lo más habitual para encontrar ente déficit en la sangre serán los análisis sanguíneos para detectar los niveles del enzima. Otra opción es realizar un test genético a través de la saliva.

Para tratar de evitar o mejorar la enfermedad lo ideal es una dieta específica y suplementación. Hay que llevar una dieta baja en histamina eliminando productos como conservas de pescado, el aguacate, las espinacas y los cítricos. Además, hay que dejar de lado a las bebidas alcohólicas, quesos curados y embutidos.

Finalmente, es importante destacar que esta enfermedad no tiene cura. No es una alergia, ni tampoco se heredan los mismo síntomas de la familia. Por ello, hay que llevar un tratamiento adecuado para poder controlar los niveles de histamina en sangre y hacer una vida normal sin padecer los síntomas.