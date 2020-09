Descubren un anticuerpo que neutraliza y previene la covid-19

Los científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh han aislado la molécula biológica más pequeña encontrada hasta la fecha que neutraliza completa y específicamente el virus SARS-CoV-2, coronavirus causante de la covid-19.

Este componente de anticuerpo, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo, se ha utilizado para construir un fármaco, conocido como Ab8, para su uso potencial como terapéutico y profiláctico contra el SARS-CoV-2.

Los investigadores informan en la revista Cell que el Ab8 es muy eficaz para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2 en ratones y hámsteres. Su pequeño tamaño no solo aumenta su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor el virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluida la inhalación. Es importante destacar que no se une a las células humanas, una buena señal de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas.

Ab8 fue evaluado junto con científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC) y la Rama Médica de la Universidad de Texas (UTMB) en Galveston, así como de la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Saskatchewan.

Prevención frente a la covid-19

“Ab8 no solo tiene potencial como terapia para COVID-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por SARS-CoV-2”, señaló el coautor John Mellors, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de Pitt y UPMC .

"Los anticuerpos de mayor tamaño han actuado contra otras enfermedades infecciosas y se han tolerado bien, lo que nos da la esperanza de que podría ser un tratamiento eficaz para los pacientes con covid-19 y para la protección de aquellos que nunca han tenido la infección y no son inmunes", dijo Xianglei Liu, quién también es coautor principal del estudio.

El pequeño componente de anticuerpo es el dominio de cadena pesada variable (VH) de una inmunoglobulina, que es un tipo de anticuerpo que se encuentra en la sangre. Se encontró al “pescar” en un grupo de más de 100 mil millones de candidatos potenciales utilizando la proteína de pico SARS-CoV-2 como cebo.

El Ab8 se crea cuando el dominio VH se fusiona con parte de la región de la cola de la inmunoglobulina, agregando las funciones inmunes de un anticuerpo de tamaño completo sin la masa.

Los investigadores están pensando cómo se podría administrar Ab8. Su pequeño tamaño podría permitir que se administre como un fármaco inhalado o por vía intradérmica, en lugar de por vía intravenosa a través de un goteo, como la mayoría de los anticuerpos monoclonales actualmente en desarrollo.