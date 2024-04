Día del Beso: Tinder y Amnistía Internacional lanzan una campaña para que los besos sean siempre consentidos

Aunque en ciertas partes del globo esta cita se conmemora el 6 de julio, en otras muchas es el 13 de abril cuando se celebra el Día Internacional del Beso, en homenaje al más largo registrado nunca, un récord que batió una pareja tailandesa en 2011: 58 horas.

Son muchos los besos que recordamos a lo largo de la historia: el icónico beso en Times Square al finalizar la II Guerra Mundial, el apasionado beso de Iker Casillas y Sara Carbonero celebrando la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica y todos esos besos, clásicos y contemporáneos, con que nos han enamorado en la pantalla grande las estrellas a lo largo de la historia del cine.

Pero hay un momento que, pase lo que pase, muchas personas siempre recordaremos: el primer beso al comenzar una relación. Y no debemos olvidar que, para que el primer beso sea tan memorable y mágico como nos imaginábamos, debe ser ante todo, consensuado.

Campaña de Tinder y Amnistía Internacional

Para incidir en esa idea, Tinder y Amnistía Internacional unen fuerzas este Día Internacional del Beso para promover el respeto y consentimiento en un encuentro tan especial como el primer beso.

“Desde Amnistía Internacional llevamos años trabajando en campañas de sensibilización sobre el consentimiento, porque es fundamental que todas las personas se sientan seguras en cualquier espacio. Incluso en las apps de citas. Para ello, hemos hecho el match perfecto con Tinder, que tiene entre sus principales objetivos garantizar la seguridad y protección de los usuarios", explica Beatriz Martos, responsable de campañas de Amnistía Internacional en España.

Guía sobre el consentimiento en el Día del Beso

La organización presenta, junto a la red social, una guía sobre el tema (PDF), con consejos para saber diferenciar los besos consentidos de los que no lo son.

Como detalla Vicente Balbastre, Senior Communications Manager de Tinder para el Sur de Europa, “muchas de las primeras interacciones en el mundo de las citas online empiezan con un swipe pero, por encima de todo, queremos que sean seguras y consensuadas. El respeto siempre ha sido fundamental para Tinder, comenzando por el match, que requiere que ambas personas expresen su interés antes de comenzar a hablar. Sabemos que la seguridad es algo complejo y personal, y que el consentimiento va más allá del permiso y las reglas, por eso esperamos que esta guía ayude a navegar por las citas fomentando las relaciones saludables”.

Estas son las ocho claves que incluye la guía de Tinder y Amnistía Internacional:

1. Crea una conexión auténtica con tu cita

Antes del primer beso, construye una conexión significativa con tu match. Aprovecha la oportunidad para hablar, compartir intereses y descubrir lo que tenéis en común.

Cuanta más conexión previa creéis, más mágico será el beso.

2. Tu ‘match’ no dirá nada, pero habrá señales

Pese a que recibir una cobra es una historia divertida que contar, siempre es mejor evitarla. Antes de lanzarte, escucha, observa y haz caso a las señales.

La comunicación no verbal es muy importante y determina si la persona está interesada en un beso. ¿Contacto visual? ¿Nerviosismo? ¿Miradas a los labios? Si notas señales positivas, es probable que tu match esté abierto a un beso. Pero, ¿y si no?

3. ¿Preguntar si puedes dar un beso? PEC

No des nada por sentado y ante la duda, ¡pregunta! Se trata de respetar y tener en cuenta también lo que quiere la otra persona. Habla, pregunta y responde, verás cómo aumenta vuestra conexión.

Preguntar ya no es de pringados, sólo tienes que preguntar con estilo y sorprenderás, para bien, a tu match.

4. Respeto y consentimiento, un ‘must’

Las ganas pueden apoderarse de la situación, pero si no hay match también a la hora de dar el primer beso, se trata de una situación sin consentimiento. Actuar compulsivamente es una señal de alerta colosal.

5. Es el ‘con quién’, pero también ‘el dónde’

El ambiente de confianza y comodidad es imprescindible. Encuentra el lugar y el momento adecuados para que tu primer beso con tu match sea cómo, cuándo y dónde queráis.

6. Las cosas de palacio, van despacio. Y en Tinder, también

Respeta el mood de tu match. Lo mejor es comenzar sin prisas ni presiones, tanto externas como internas. El beso deseado es siempre el mejor de todos.

¡Si no hay beso la primera vez no significa que nunca lo vaya a haber! Reserva el primer beso para cuando ambas personas estéis preparadas, cómodas y emocionadas por ello. Si surge en la primera cita bien; si no, puede que suceda la próxima vez.

7. Y si surge, ¿qué hay después?

Si las mariposas del estómago te han llegado a todas las partes del cuerpo, ¡disfrútalo! Pero no olvides algo importante: presta atención a cómo se siente la otra persona después.

No dejes de comunicarte de forma honesta para mantener una conexión sólida y respetuosa.

8. ¿Y si quiero compartirlo con mi gente?

Que quieras contar y compartir ese momento mágico es normal, pero hazlo siempre desde el respeto y pensando en la otra persona.