Disney Treasure: el megacrucero temático de Disney que puede costar más de 20.000 euros por persona

Disney Cruise Line, la línea de cruceros subsidiaria de The Walt Disney Company, ha dado a conocer su nueva megaestructura. Desde 1999, la compañía ha comercializado rutas con sus cruceros tematizados Magic, Wonder, Dream, Fantasy y Wish. Ahora, está a punto de estrenar el sexto barco de su flota, el Disney Treasure, que zarpará por primera vez en diciembre de 2024.

Así es el Disney Treasure

El barco, gemelo del Disney Wish, aunque con una apariencia más moderna. El Disney Treasure tiene 341 metros de eslora y pesa cerca de 144.000 toneladas. Puede acoger un total de 5.000 pasajeros y cuenta con una tripulación de 1.555 personas. Para navegar, funciona mediante gas natural licuado y puede alcanzar una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora (20 nudos).

El Disney Treasure Cuenta con 15 cubiertas y 1254 camarotes. En concreto, habrá 1.133 camarotes exteriores y 123 interiores, toods ellos tematizados con ambientes de las películas Disney. Una de las estancias más destacadas es la Concierge Tomorrow Tower Suite, una suite dos pisos con 182 m² y capacidad para 8 personas que acoge una gran cantidad de servicios, incluido una biblioteca, cinco baños o incluso un ascensor privado.

Además de los habituales servicios de entretenimiento, ocio y gastronomía que ofrece un crucero, el Disney Treasure contará con detalles muy llamativos. La embarcación tendrá su propia atracción, llamada ‘AquaMouse: La maldición del huevo de oro’. Los vehículos de la atracción, habilitados para dos personas, recorren las cubiertas superiores del barco a través de más de 230 metros de tubos serpenteantes. Durante el recorrido, los huéspedes pueden disfrutar de vistas del barco y del océano.

Inauguración, precios y destinos

El 21 de diciembre de 2024, el Disney Treasure se pondrá en funcionamiento. Su punto de salida es el Puerto Cañaveral, en Florida (Estados Unidos), como el resto de cruceros de la compañía.

En la web oficial, la compañía informa que el recorrido del crucero es de siete días y viaja hasta zonas del Caribe oriental y occidental. Y en cuanto a los precios, éstos varían dependiendo de la fecha de salida. Por ejemplo, para la salida programada el 29 de marzo de 2025, el precio más económico alcanza ya los 6.100€. Y en la salida del 12 de abril, la suite Concierge está a un precio de 24.500€.