Evita multas colocando bien el equipaje del coche

La Dirección General de Tráfico acabó 2020 revolucionando las normas de circulación e implantando numerosos cambios en relación a multas, límites de velocidad y diferentes regulaciones y todo hace indicar que los inicios de este 2021 seguirán por esta vía. La DGT ha llevado a cabo una serie de indicaciones para que los conductores de los vehículos españoles sepan cómo deben llevar el equipaje.

Aunque todo este tipo de indicaciones tienen como factor común evitar posibles accidentes e infracciones en el transcurso de los viajes por carretera, son muchos los usuarios que no tienen del todo claro cómo actuar ante este tipo de situaciones. Por ello, la DGT aclara que el equipaje en los coches debe estar protegido y bien sujeto para que no se produzca un desprendimiento de este durante la conducción. En este sentido, las autoridades afirman que los bultos más grandes deben ir en las zonas bajas y delanteras para que no afecten a la circulación del automóvil.

Sugerencias a tener en cuenta

Aunque hablamos de "sugerencias", la aplicación del uso adecuado del equipaje hará que las personas no tengan que enfrentarse a multas que oscilan los 200 euros. Por ello, la Dirección General de Tráfico ha llevado a cabo una serie de especificaciones que harán que los integrantes del vehículo vayan seguros durante todo el viaje: