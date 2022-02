Facebook e Instagram pueden dejar de estar disponibles en Europa

Los resultados trimestrales de Facebook han sido publicados recientemente y estos no se muestran nada halagüeños. Con una caída de sus acciones estimada en varios millones de euros, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg atraviesa un gran bache, en parte propiciado por el escepticismo de los inversores de que la plataforma pueda seguir escalando más allá de su punto actual.

En medio de la vorágine, y más allá de las dificultades económicas, hay un dato que no ha pasado inadvertido dentro del citado informe. Esta información se encuentra relacionada con la normativa que ha impuesto la Unión Europea que obliga a la compañía a tratar los datos de los ciudadanos de los estados miembros en servidores del propio continente; esto es, sin poder remitir estos datos sensibles a los servidores de Estados Unidos. Esta condición podría provocar que Facebook e Instagram, las aplicaciones pertenecientes a META, dejen de operar en todo el continente.

Imposibilidad de analizar los datos

El documento ha sido presentado ante la Securities and Exchange Commission, SEC, perteneciente a los Estados Unidos y alerta de lo que podría suceder si se cumplen todas las obligaciones de la ya llamada decisión Schrems II. Esta sentencia fue emitida en el año 2020 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, estableciendo las indicaciones que hay que seguir para la transferencia de datos entre los países miembro de la Unión Europea y los Estados Unidos. De este modo, el mecanismo que se venía utilizando hasta el momento quedaba obsoleto e invalidado, y habría que buscar un nuevo procedimiento para llevarlo a cabo. Si no se encontrara una solución este modo de compartir información podría dar por finalizada la operatividad de Facebook e Instagram en el continente europeo.

La nueva normativa imposibilitaría a Meta, compañía responsable tanto de Facebook como de Instagram, analizar estos datos al no poder ser tratados en sus centros de Estados Unidos. Así lo expresa en el informe trimestral: "Si no se adopta un nuevo marco de referencia para el trasvase de datos transatlánticos y no podemos continuar confiando en SCCS o en otros medios alternativos de transferencias de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer una cantidad de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, algo que afectaría materialmente y adversamente a nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones."

La compañía, hasta el momento presente, no ha negado este tipo de información y se escuda en que la desaparición de ambas plataformas en Europa sería un daño irreversible, especialmente para las pequeñas empresas. Sin embargo, cabe destacar que esta estrategia en forma de presión a los organismos europeos no es la primera vez que es utilizada por la empresa dirigida por Mark Zuckerberg. En el año 2020, ya amenazó con dejar de estar operativa en la Unión Europea si no se suavizaban las nuevas condiciones obligatorias. En aquel caso la compañía advertía de la imposibilidad de hacer frente a dichas obligaciones, advirtiendo de que la amenaza se podría convertir en realidad más pronto que tarde. Cabe esperar la postura que adopta la Unión ante esta nueva amenaza.