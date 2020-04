Fernando Simón considera que los paseos infantiles no supondrán mayor riesgo si se cumplen las normas

En su análisis diario de los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la pandemia de coronavirus en España, Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha destacado este viernes el hecho de que éstos registren por primera vez un mayor número de dados de alta, 3.105, que de nuevos positivos confirmados, 2.796. Y sin esperar a las preguntas, ha entrado de lleno en lo llamativo que resulta que la cifra acumulada de contagiados proporcionada hoy, 202.990, sea inferior a la de ayer, 213.024.

El epidemiólogo ha argumentado esta aparente contradicción en la criba y limpieza de la serie histórica tras la generalización de pruebas PCR y tests de anticuerpos, que están destapando "casos con infecciones previas", pero que, según su criterio, "no pueden considerarse nuevos contagios".

Así las cosas, hay que bucear en las tablas facilitadas por Sanidad para encontrar el acumulado exacto de contagios notificados en España desde el inicio de la pandemia, incluidos quienes han dado positivo en anticuerpos sin presentar síntomas de la enfermedad, que asciende a 219.764.

Simón ha valorado también el hecho de que "las tendencias de incrementos diarias" se mantengan y ha confiado en que lo sigan haciendo en el futuro, "dependiendo de cómo nos comportemos cuando se relajen las medidas".

Esta predicción cobra especial relevancia en función del notable cambio en las medidas de confinamiento que experimentaremos este domingo, cuando los menores de 14 años podrán por fin pasear en compañía de un adulto. Simón no considera que haya que adoptar otras conductas de higiene más allá de las conocidas y reiteradas, poniendo especial atención en el lavado de manos antes de salir a la calle y al volver a casa. "Si se mantienen las normas no debería de haber riesgos, ni para los padres ni para los niños", ha considerado.

Preguntado sobre si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a realizar un seguimiento especial de las reglas dictadas para estas salidas -paseos no superiores a una hora, no más allá de un kilómetro del domicilio, entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche...-, José Ángel González, comisario principal de la Policía Nacional, ha apelado a la responsabilidad individual. "Si algo ha quedado patente en esta crisis ha sido el grado de madurez y civismo de los españoles. Las calles no están vacías porque haya un control o un policía en cada puerta, sino porque la gente está muy concienciada", ha asegurado.

Respecto a otras futuras medidas de relajamiento, Simón ha insistido, igual que hiciera este pasado jueves, en la necesidad de distinguir entre consideraciones previas -garantía de suficiente asistencia hospitalaria y de camas en UCI en caso de rebrote, sistemas de vigilancia efectivos que permitan seguir correctamente la evolución de la pandemia y la detección de nuevos casos sospechosos...- y el conjunto de parámetros observables para el inicio de la desescalada. En este sentido, ha explicado que la R o nivel de transmisión "no tiene que ser necesariamente cero" ni tiene que ser el mismo "en todas las comunidades autónomas". "Estamos discutiendo todos los detalles sobre las cifras, y no sólo a nivel nacional, sino también internacional", ha asegurado, haciendo especial hincapié en la obligación de saber de manera precisa "cómo de preparados estamos en cada zona" para poder afrontar un posible rebrote derivado de las medidas de relajamiento adoptadas.

Sobre la disparidad de cuadros clínicos que están presentado los afectados por Covid-19, el doctor Simón ha reconocido que "aunque fundamentalmente" la enfermedad afecta al sistema respiratorio, también se ha observado que puede alterar el funcionamiento de "otros órganos como el corazón, ocasionando cardiopatías, así como al sistema digestivo y urinario".