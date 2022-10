La Fiscalía investigará los gritos machistas en el Colegio Mayor Elías Ahúja por un delito de odio

La Fiscalía de Madrid incoará diligencias para investigar los gritos machistas lanzados por alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja a sus vecinas del Colegio Mayor Santa Mónica por la presunta comisión de un delito de odio, según fuentes fiscales.

La investigación se abrirá en relación a los hechos que recoge un vídeo que se ha hecho viral en el que alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, amedrentan a sus vecinas del CMU Santa Mónica profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar".

La Fiscalía entiende que estos hechos podrían incurrir en un delito de odio, por lo que incoará unas diligencias de investigación para averiguar quién estaría detrás de los cánticos machistas.

La denuncia la ha presentado Movimiento contra la Intolerancia. Según ha explicado la organización en un comunicado, la Fiscalía debe intervenir dado que el Código Penal sanciona, en su artículo 510.2 a), quienes "lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito" o "por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, sexo, orientación o identidad sexual", además de "razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad, por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito".

"El Código Penal prohíbe expresamente las manifestaciones y cualquier proceso organizativo conducente a un posible ilícito que se celebre con el fin de cometer algún delito y sancionar a sus promotores", ha señalado Movimiento contra la Intolerancia.

Las imágenes, que tuvieron lugar el pasado domingo, arrancan con un solo estudiante que exclama: "Putas, salid de vuestras madrigueras, conejas. Sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea".

Lo que podía parecer un alumno aislado cambia cuando tras gritar "¡Vamos Ahúja!" se abren al unísono todas las persianas del edificio y el resto de colegiales comienzan a proferir gritos y a aporrear la fachada.

La dirección del Colegio Mayor Elías Ahúja ha condenado este episodio y han asegurado que atentan contra el Reglamento de Régimen Interno del centro. La primera de las consecuencias ha sido la expulsión de la residencia del joven que vocifera los insultos en el vídeo, según ha confirmado la dirección del colegio mayor. Otras de las medidas que se plantean son que los estudiantes implicados escriban una carta pública de disculpa; obligarán a los que han formado parte del vídeo a participar en cursos de sensibilización en violencia de género; y los culpables tendrá que hacer un voluntariado para ayudar a los más desfavorecidos.

Las colegialas de Santa Mónica restan importancia a los gritos

Un grupo de estudiantes universitarias del colegio mayor Santa Mónica, a las que iban dirigidos los gritos machistas de los residentes de Elías Ahúja, ha justificado la acción de sus compañeros asegurando que "se ha sacado de contexto" y que se trata de "una tradición".

En un tuit firmado por las residentes, las estudiantes ofrecen su apoyo a los jóvenes. A pesar de que reconocen que las palabras recogidas en el vídeo son "totalmente inadecuadas e irrespetuosas", sostienen que "es fácil de malinterpretar sin conocer su contexto".

Varias de estas colegialas también declararon a los periodistas este jueves que no se sienten ofendidas puesto que son "sus amigos" y entre ellos existe una "buena relación".

Jóvenes de Más Madrid protestan ante el colegio mayor

Un grupo de Jóvenes de Más Madrid ha protestado frente al colegio mayor Elías Ahuja para condenar los gritos machistas que se profirieron desde este centro. Los participantes vestían camisetas con el lema "Amiga, date cuenta, no es tradición, es machismo" y han portado carteles en los que se podía leer "Que te amenacen del edificio de al lado no es libertad", "¿Ossorio a los machirulos tampoco los ves?" o "Ni michismi ni fiminismi".

Durante la acción, han leído unos tips para no ser machistas como "no trates a las mujeres como muñecas hinchables", "no les hables como si fueras un simio", "no te metas con su físico", "las mujeres con vida sexual no son menos que tú" o "respeta cuando te dicen no".

Paula Estaca, coordinadora de Más Madrid, ha señalado a los medios de comunicación que "lo que ha ocurrido en este colegio mayor de la Ciudad Universitaria es un caso de violencia machista estructural, no es un juego, no es una broma, no es una tradición, es una situación más a la que nos vemos sometidas las mujeres en la que se nos sexualiza y se nos trata como objetos".

