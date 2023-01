Francisco fue el primero en acudir a velar al pontífice emérito tras su muerte

El papa Francisco fue el primero en visitar el cuerpo del pontífice emérito Benedicto XVI en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía retirado desde su renuncia en 2013, según confirmó este domingo la Santa Sede.

Tras el fallecimiento, a las 9.34 horas del pasado sábado, el secretario personal del pontífice alemán, monseñor Georg Ganswein, telefoneó a Francisco para confirmarle la muerte, según refirió ayer el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

Francisco llegó unos diez minutos después y permaneció velando el cadáver de su antecesor Ratzinger hasta las 10.00, cuando tuvo que marcharse por otros compromisos.

Si bien no fue él quien le impartió el sacramento de la extremaunción, sino monseñor Ganswein, su más cercano colaborador en las últimas décadas, el mismo miércoles tras una misa celebrada en su habitación.

“Señor te amo” fueron las últimas palabras pronunciadas por el papa emérito Benedicto XVI antes de morir, según relató uno de los enfermeros que lo atendían aquella noche.

El enfermero en cuestión así se lo ha relatado al secretario personal de Ratzinger, monseñor Georg Gänswein, según recoge el medio oficial de la Santa Sede, Vatican News.

En torno a las tres de la mañana, seis horas antes de morir con 95 años de edad, Benedicto XV estaba grave pero aún no agonizaba y un enfermero aseguró que le escuchó pronunciar la frase “Señor te amo” en italiano, pues él no habla alemán, de acuerdo con la misma fuente.

“Benedicto XVI, con un hilo de voz, pero en un modo distinguible, dijo en italiano ‘Señor te amo”. Yo en ese momento no estaba pero el enfermero me lo contó después. Estas fueron sus últimas palabras comprensibles porque después no volvió a ser capaz de expresarse”, refiere el monseñor alemán, estrecho colaborador del pontífice emérito.