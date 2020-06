Galicia estrena la 'nueva normalidad': todas las claves de lo que se puede hacer

Galicia ha sido la primera comunidad que ha estrenado la ‘nueva normalidad’. Los gallegos amanecían ya esta mañana con las nuevas normas que regularán de forma general la vida cotidiana mientras que el resto del país tendrá que esperar a la semana a este domingo. Una tasa de contagio del 0,4%, diez veces menos que la del conjunto de España, es lo que les ha llevado a ser los primeros en vivir la ‘nueva normalidad’ y dejar de estar tutelados por el gobierno central y recuperar sus competencias.

Las nuevas reglas

Con la llegada de la ‘nueva normalidad’ a todo el país el próximo domingo, se acabarán las restricciones de movilidad interprovinciales y comenzarán a llegar los primeros viajeros internacionales, tras tres meses de cierre de fronteras, salvo en Portugal, que ha preferido esperar al 1 de julio a abrir sus pasos.

La vida será diferente, pero las reglas se relajan y, a partir del domingo cambiará la forma de celebrar las bodas, acudir a los velatorios o de disfrutar del ocio, siempre sin bajar la guardia frente al virus.

La regla del 75% se adoptará casi como regla general a partir de ahora. De esta forma, se podrán celebrar bodas siempre que no se supere el 75% del aforo y con un máximos de 250 personas en celebraciones al aire libre y de 150 en interior. Asimismo, cines, teatros, auditorios y circos deberán limitar la asistencia de personas al 75% del aforo.

Los locales comerciales no podrán tampoco superar el 75% del aforo, y los mercadillos no podrán tener más de 75% de los puestos. En cuanto a la restauración, la regla impone que las terrazas no podrán superar el 75% de su aforo, limitando además las reuniones o mesas a 25 personas.

El ocio en la ‘nueva normalidad’

En esta ‘nueva normalidad’, volverán a abrir las discotecas y los establecimientos de ocio nocturno, eso sí, por ahora solo podrán abrir las terrazas. Habrá que esperar al 1 de julio, si todo va bien, para que puedan abrir su interior.

Las piscinas también entran en la regla del 75%, ya que no se podrá superar ese aforo. Y en el caso de las playas, parques infantiles y espacios deportivos, se deberá mantener un aforo que permita una persona por cada cuatro metros cuadrados.

En cuanto a los toros, seguirán igual que en fase III. Solo podrán acudir un máximo de 800 personas y sin superar el 50% del aforo máximo.