Guía para el uso de mascarilla en interiores: recomendaciones, excepciones y fechas

Desde el 20 de abril se exime a la ciudadanía de la obligatoriedad de llevar mascarilla; a excepción de centros de salud, farmacias, medios de transporte públicos, residencias y hospitales, donde su uso seguirá exigiéndose. Tras dos años donde la mascarilla se ha convertido en un habitual en nuestro día a día llega el momento de decir adiós.

Aunque se ha dejado oficialmente atrás la obligatoriedad de llevar mascarilla, aún se desconocen todos los detalles del Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros. A la espera de la oficialidad definitiva, desgranamos las recomendaciones para volver a la normalidad de una forma más segura, al mismo tiempo que dejamos de lado las mascarillas.

En qué lugares sigue siendo obligatoria la mascarilla de manera oficial

La mascarilla seguirá siendo un medio de protección obligatorio tanto para trabajadores como para familiares o visitantes de hospitales, residencias, centros de salud u otros centros de carácter sociosanitario; siempre y cuando se encuentren en zonas comunes. En el transporte público, como metros, aviones o autobuses, también continuará siendo obligatoria. Cabe recordar que en las cubiertas de los barcos donde se pudiera mantener la distancia interpersonal tampoco era obligatoria.

Del mismo modo, para todas aquellas personas que se encuentren ingresadas en un hospital deberán hacer uso de ella al salir de su habitación y entrar en espacios compartidos. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias: "Una persona que está ingresada, cuando esté en un espacio común fuera de su habitación, tendrá que seguir usando mascarilla para proteger a las personas vulnerables". No obstante, las personas que vivan en residencias no estarán obligadas a usarlas, dado que se considera su propia casa.

En cuanto a aquellas personas positivas en coronavirus, deberán llevar la mascarilla al menos durante diez días desde la fecha del diagnóstico. La causa se encuentra en que a pesar de ser asintomático o contar con síntomas muy leves el riesgo de contagio a personas vulnerables sigue latente. Por su parte, los colegios, institutos y centros educativos dejarán de contar con la mascarilla como obligatoria. Así lo han certificado tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, sí sigue siendo recomendable el uso de mascarillas para todos aquellos colectivos vulnerables, siempre y cuando no esté asegurada la distancia de seguridad.

La medida en torno a la eliminación de la mascarilla corresponde a un Real Decreto, firmado por Carolina Darias, ministra de Sanidad, por lo que su entrada en vigor afecta a todas las comunidades autónomas. Tan solo Cataluña ha decidido adelantar la eliminación de las mascarillas al día 19 de abril, mientras que en el resto de comunidades autónomas la aplicación se producirá a partir del miércoles 20.

Como clientes, ¿pueden obligarnos a ponernos la mascarilla?

Aunque la respuesta parece ser un claro 'no' existen algunos matices. Si la obligatoriedad de la mascarilla ha desaparecido, no deberían imponerte su uso en el interior de esta. Pero aunque la ley no ampare a partir de ahora la obligatoriedad de ponernos la mascarilla en interiores, el dueño de una empresa, comercio o local se puede apoyar en el derecho de admisión para requerir su uso. Esto implica que si quieres entrar en un lugar donde el dueño solicita la mascarilla tienes dos opciones: seguir la norma impuesta y ponerte la mascarilla o no entrar en el local en cuestión.

Como trabajadores, ¿pueden obligarnos a llevar la mascarilla en interior?

Muchos expertos en salud laboral advierten de que, si la empresa decide mantener la mascarilla, se le podría abrir un expediente a todo aquel que no la utilice. El uso de la mascarilla solo debería mantenerse si no se puede garantizar una buena ventilación y una distancia de seguridad mínima. Es decir si tu jefe o director decide no quitar el uso de la mascarilla, podría obligarte a utilizarla sin ningún problema, siendo decisión del departamento de prevención y riesgos laborales.

Si un trabajador se niega a hacerlo la empresa puede amonestarte siguiendo tres pasos: informar al trabajador, amonestarlo y por último sancionarlo.