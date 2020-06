El INE detecta un aumento de mortalidad de 44.000 personas

El exceso de fallecimientos encontrado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es de 43.945 durante las semanas de la pandemia del Covid-19. La cifra es bastante superior a los 27.128 muertos por Covid-19 que tiene registrado el Ministerio de Sanidad, pero similar a las registradas por el MoMo, el sistema de medición de excesos de mortalidad. Este exceso se puede deber a fallecimientos por coronavirus no registrados como tal y a muertes por otras causas de personas que no acudieron a los hospitales durante las semanas en las que se rozó el colapso sanitario. Estas desviaciones entre Sanidad e INE son más altas en comunidades como Madrid y Cataluña. En Andalucía casi coinciden. En algunas provincias, el exceso del número de fallecimientos es, incluso, menor que si se considera el total del Covid-19. El INE compara la cifra actual con la del año pasado, mientras que el MoMo toma una media más amplia, de una decena de años. Según el INE, el número estimado de defunciones en España durante las 21 primeras semanas de 2020, hasta el 24 de mayo, asciende a 225.930 personas, lo que supone un aumento del 24,1 por ciento (43.945 más) respecto al mismo periodo del año anterior. El INE puntualiza que “dado que estos datos reflejan la mortalidad sin distinguir causas, no se puede medir de forma exacta el impacto de la pandemia Covid-19, pero sí se observa un considerable aumento en el número de defunciones en España”. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, calculó ayer que la cifra final de las muertes por Covid-19, las que mide Sanidad, se situará en torno a las 28.000.