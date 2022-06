Ibai Llanos aparece hasta en los exámenes de Selectividad (y esta es su reacción)

La EBAU 2022 ha dado el pistoletazo de salida y son miles los estudiantes que se encuentran en estos días realizando los exámenes que les darán acceso a las diversas universidades. Tras un largo periplo, numerosos jóvenes se enfrentarán en estos días a diversas pruebas de contenidos para evaluar sus conocimientos.

En este contexto, una de las pruebas que más repercusión mediática han tenido en las redes involucran al famoso creador de contenidos Ibai Llanos. Que Ibai Llanos es uno de los rostros más populares actualmente tanto entre jóvenes como mayores es un hecho innegable. El archiconocido streamer ha aparecido en una de los exámenes celebrado en la Región de Murcia este 6 de junio y esta ha sido su reacción.

El pasado 6 de junio arrancaban en la Región de Murcia los exámenes de la EBAU, los cuales daban inicio con las pruebas Historia de España, Lengua Castellana y Literatura u otros idiomas. Fue en la prueba de Lengua y Literatura cuando el famoso streamer se colaba en una de las preguntas. Una de las opciones de la prueba, concretamente el Texto A, consistía en realizar un análisis de un artículo periodístico procedente de un medio digital, en el cual se debatían las nuevas formas de comunicación y de público así como de las barreras de comunicación entre generaciones.

En dicho texto, se hacía alusión a Ibai Llanos en el cual se mencionaba de la siguiente manera: "Ese diálogo indispensable lo ha percibido Ibai Llanos, que ha dado a las campanadas con Ramón García en Twitch para reunir a jóvenes y mayores en torno a la misma pantalla". A los pocos minutos de concluir la prueba el examen se viralizaba en las redes sociales, llegando hasta al propio Ibai que reaccionaba con sentido del humor a la anécdota.

"Viva Murcia" fue la respuesta directa y contundente del streamer tras conocer el texto de la EBAU que lo mencionaba. Los usuarios de Twitter ha reaccionado al tweet de Ibai e incluso numerosos memes corren por la red social. "Ya te lo he dicho muchas veces: no eres consciente de que eres el verdadero Rey de España", le comentaba uno de los usuarios de Twitter. Aunque la mayor parte de los comentarios han sido muestras de cariño hacia Ibai, muchos han tenido que salir en defensa de la propia EBAU. Además, el creador ha compartido previamente varios videos en los que daba ánimos y apoyaba a todo aquel que contara con la EBAU en estos días.

como ibai no nos hubiese puesto este vídeo a los del 04 la verdad que no me presentaba el miércoles en la ebau https://t.co/r4ewWROpoZ