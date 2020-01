La Iglesia plantea un curso opcional prematrimonial de dos años de duración

La Conferencia Episcopal (CEE) ha elaborado un itinerario opcional de formación para los novios que quieran casarse por la Iglesia, de dos años de duración, que aborda cuestiones como la sexualidad, la fidelidad o la resolución de conflictos y que será alternativo al actual cursillo prematrimonial de 20 horas.

"Una preparación matrimonial no se puede resumir en 20 horas. Para ser sacerdote hacen falta siete años de seminario y para ser esposa, esposo, madre y padre ¿20 horas? Es claramente insuficiente", subrayó el presidente de la subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la CEE, Mario Iceta, durante la presentación del documento.

El itinerario Juntos en Camino, + Q2 ha sido elaborado por la subcomisión que preside el también obispo de Bilbao y en él participaron 12 matrimonios. Cuenta con 12 temas y está pensado para desarrollarse a lo largo de entre 2 y 3 años, con sesiones cada 15 días. Está a disposición de las diócesis y parroquias que quieran acogerlo pero no es obligatorio.

Iceta lamentó que a los 5 años de la boda el 40% de los matrimonios se han roto, y este porcentaje asciende hasta el 60% a los 15 años. "Queremos evitar esto", apuntó.

Ignacio Oriol, uno de los esposos que ha participado en su elaboración, explicó que en las sesiones ofrecerán recursos y tareas a las parejas como películas, libros, ejercicios espirituales y retiros. También fomentarán la creación de vínculos con otras parejas de novios, profundizar en la vida sacramental y la participación en eventos familiares.

En el último curso se abordarán temas relacionados con la educación afectivo-sexual como las relaciones prematrimoniales, la masturbación, la infidelidad o las relaciones sexuales en el matrimonio. Así, el texto llama a "guardar lo más íntimo de tu cuerpo para donarlo a quien entregarás todo tu ser y con quien compartirás tus ilusiones, sentimientos, deseos, pensamientos y construirás un proyecto de vida en común".

Censura la pornografía, que "facilita la práctica de la masturbación y la infidelidad" y advierte sobre la masturbación: "puede suceder que alguien que esté acostumbrado a la masturbación no pueda descubrir la belleza de compartir la sexualidad con otra persona, o que no sea capaz de acompasarse a la otra persona".

Preguntado por si el curso aborda el problema de la violencia machista, Iceta indicó que "sin duda" durante el itinerario con los novios se insistirá en que "el amor es absolutamente contrario a esta violencia execrable", se advertirá de los celos y se pondrá a prueba a los novios.

Iceta insistió en que este itinerario no es obligatorio, sino que se ofrece el material a las diócesis o parroquias que lo quieran, pero destacó su importancia. "No es que sean obligatorios (para obtener la licencia para contraer matrimonio por la Iglesia) sino que es una insensatez no venir a estos cursos porque el matrimonio es algo muy importante y si fracasa hace daño a mucha gente".