Influencers de la lectura: así es 'bookstagram'

A día de hoy, la mayoría de jóvenes responderían que Instagram es la red social en la que más tiempo pasan, y es debido a que esta aplicación ha sido capaz de abrirse paso entre los usuarios gracias a sus infinitas posibilidades y su capacidad de exprimir la creatividad y llegar a cualquier persona. En ella los usuarios encuentran inspiración para cualquiera de sus intereses -la moda, el maquillaje, la comida sana, el deporte, el cine o la lectura- y existen pequeñas comunidades dentro de la propia red social que comparten opiniones sobre sus hobbies creando formas de comunicación sin precedentes.

También en los últimos años, la palabra ‘influencer’ ha empezado a estar en boca de todos. Conocemos como ‘influencers’ a “aquellas personas que destacan en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que les conocen”. Los influencers son fruto del crecimiento de las redes sociales, y con sus iniciativas enriquecen a todas las comunidades de usuarios con intereses compartidos.

Entre una de las comunidades que existen dentro de Instagram encontramos ‘bookstagram’, un vínculo entre esta gran red social y una pasión; la lectura.

¿Qué es ‘bookstagram’?

Bookstagram es el término por el que se conoce la unión entre Instagram y los libros, creando una comunidad de usuarios donde la lectura y la fotografía también suelen ir de la mano. Las cuentas de estos usuarios están llenas de fotos de libros, reseñas sobre ellos y mucha imaginación y creatividad.

Es un hecho que desde hace unos años este fenómeno ha crecido en seguidores y los amantes de los libros y la lectura han encontrado un hueco en Instagram. Cada vez son más las personas interesadas en bookstagram, donde se intercambian opiniones sobre los libros, se crean distintas iniciativas y se genera mucha interacción.

Para conocer mejor el mundo de bookstagram hablamos con Cristina, una de las creadoras de contenido en esta comunidad de usuarios bajo el nombre de @filologalectora, con más de 8.000 seguidores y 115 publicaciones.

Cristina tiene 22 años y si algo la distingue entre los usuarios de bookstagram es que además de lectora también es filóloga. Siempre le ha apasionado la literatura, acaba de terminar la carrera de Filología Hispánica en la Universidad de Málaga y combina su actual trabajo con la pasión por la lectura y la creación de contenido en Instagram.

“Es algo que me entretiene mucho y me llena, incluso me planteo dedicarme a esto en un futuro, ya sea como lectora editorial, correctora o editora”, explica.

Su cuenta de Instagram está llena de publicaciones con reseñas, sorteos y recomendaciones, actualizada cada día y cuidada al detalle. Tal es su influencia, que colabora con autores y editoriales en intercambios de ejemplares a cambio de publicidad en su perfil. Esto puede parecer una tarea fácil y atrayente, pero hay mucho trabajo oculto tras cada publicación.

"Detrás de cada foto hay una lectura previa, un estudio del libro, una reseña, la edición de la foto, la publicidad y un sinfín de cosas que hacen que le dedique mucho tiempo a esto", reconoce Cristina. "Mentiría si dijera que no he sentido agobio. Cuando empiezas a tener seguidores y ves que puedes conseguir libros "gratis" a través de autores o editoriales, la emoción te puedes y aceptas todo. Después, cuando ves que tienes más de 20 libros pendientes y no tanto tiempo para leerlos y reseñarlos, la presión te puede. Ahora me he vuelto más selectiva porque no quiero verme superada por algo que disfruto tanto."

La clave está en el 'feedback'

Como ya sabemos, bookstagram no son sólo fotos de libros. Para conectar con el público es necesario ir un poco más allá, y para ello el carisma, la creatividad y la dedicación lo son todo. "Me gusta ser original y aportar un poquito al mundillo bookstagram: hago muchos sorteos para compartir las lecturas con aquellos que no se pueden permitir comprarse todos los libros que quisieran, hago encuestas o preguntas y respuestas para tener feedback con mis seguidores, enseño las novedades editoriales y hago mucho el payaso" explica Cristina.

"Me gusta mucho mantener el feedback con la gente que me sigue. Al fin y al cabo, sin ellos no tendría la cuenta que tengo ni las oportunidades que me trae". "Creo un vínculo con ellos porque al final las cuentas de lectura son para compartir y conocer gente con tus mismos gustos".

Gracias a su originalidad, Cristina ha conseguido conectar con sus seguidores, quienes comentan en sus publicaciones, participan en sus sorteos e interactúan con ella a través de las Historias de Instagram. El apoyo y el feedback de la comunidad de bookstagram le ha permitido también desarrollar otros proyectos, como abrir una tienda de fundas de libros: @rosasrojasshop.

He escuchado (y sigo escuchando) mucho eso de que "los jóvenes no leen". ¡Qué mentira más grande! Es sorprendente la cantidad de cuentas dedicadas a libros y la de gente que hay detrás de ellas.

Leer más libros suele ser uno de los clásicos propósitos de año nuevo, y también es verdad que desde el confinamiento son muchos los que se han aficionado a la lectura. Cristina multiplicó considerablemente su ritmo de lectura a partir de la cuarentena y esto fue lo que la llevó a probar con bookstagram, así que anima a todo apasionado de la lectura que pruebe también, "pero no por el hecho de recibir libros gratis o hacerte más o menos conocido, sino por el resto: conocer a persona con tus mismos gustos, descubrir nuevas lecturas...".

La lectura es sin duda uno de los hobbies más sanos y enriquecedores, y ahora que se ha convertido en tendencia en una de las redes sociales más grandes del mundo no podemos hacer otra cosa que aprovecharlo. Como creadores de contenido o como meros consumidores, 'bookstagram' es un mundo apasionante en el que descubrir nuestro amor por los libros, intercambiar opiniones sobre ellos y conocer a personas con los mismos intereses que nosotros.