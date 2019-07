Invasión de hormigas voladoras en Inglaterra que el radar confundió con lluvia

Gran Bretaña cada año sufre la llegada masiva de hormigas voladoras, esta invasión no pilla por sorpresa a los ingleses ya que es tradición que por estas fechas lleguen estas criaturas a sus orillas, tanto es así que tienen hasta el Día de la Hormiga voladora.

La novedad es que este año el enjambre de insectos ha sido tan grande que se ha visto desde el espacio y el radar meteorológico lo confundió con lluvias.

El enjambre de estos insectos hizo su aparición de forma tan masiva que incluso los meteorólos, en un principio lo confundieron con lluvias. Fue el presentador del tiempo Simon King, quién avisó en su cuenta de Twitter de que lo que parecía una tormenta al sur de Inglaterra eran hormigas voladoras.

Flying ants!!! Swarms of them flying into the sky in S Eng are being picked up as rain on the radar image this morning...!#flyingantday #flyingants 🐜🐜🐜🐜#yuk pic.twitter.com/QGOcikqJFq