La Justicia subraya que el único culpable del crimen del niño de Sueca es el agresor

"La crítica ha de servir para no cejar en el propósito de perfeccionar el sistema de protección sin olvidar que el riesgo cero no existe. Sin embargo, si trasladamos la idea de falta de coordinación institucional se acentuará la sensación de desamparo por parte de las víctimas de esta terrible lacra que merecen una respuesta sólida y efectiva del Estado", afirma.

"Ése es el mensaje que debemos trasladar a la sociedad. Lo contrario erosionará la confianza de las víctimas en el sistema. Y eso no se lo puede permitir la Justicia pero, sobre todo, no se lo puede permitir ninguna víctima", recoge el citado acuerdo.

La situación de la mujer asesinada en Cuenca era de "riesgo bajo"

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, aseguró ayer que no ha habido fallos en la acción judicial y policial en el caso de la mujer asesinada en Cuenca por su ex pareja, ya que su situación era de "riesgo bajo" y se hizo el seguimiento correspondiente. A preguntas de los periodistas sobre la muerte de la mujer de 46 años, que el lunes falleció tras ser acuchillada en Nohales (una pedanía de Cuenca) por su ex pareja, un hombre de 43 años que tenía orden de alejamiento, Tierraseca abogó por la necesidad de que instituciones y fuerzas policiales hagan una reflexión "de por qué no hemos llegado a tiempo". Así, se mostró partidario de analizar "qué ha ocurrido", ya que según aseguró "en la acción policial y judicial no hubo fallos.