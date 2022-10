Ley Trans: 10 claves para entender la futura norma

A vueltas con la Ley Trans. Poco queda ya de aquel espíritu de entusiasmo y esperanzador de la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando hace cuatro meses el Consejo de Ministros aprobó la norma. Quién no se acuerda de aquella llamativa exclamación de la ministra: "Por fin". A pesar de aquel simulado entendimiento entre los partidos del Gobierno de coalición, esta norma pionera ha abierto una importante brecha entre el PSOE y Unidas Podemos debido a los retrasos de su tramitación en el Congreso de los Diputados.

La quinta prórroga (aunque solo dos de ellas se han producido después del rechazo a las enmiendas a la totalidad el 6 de octubre en pleno) de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans se ha producido a propuesta de PP y PSOE, que tienen mayoría, y en la Mesa del Congreso sin apenas debate. Esto ha ocasionado un sonado cabrero por parte de Unidas Podemos y del movimiento feminista, trans y LGTBI, en general, que ven cómo la aprobación de la ley se alarga en el tiempo.

Pero, ¿por qué PP y PSOE quieren alargar el periodo de alegaciones? ¿Cuál es el punto más polémico de la nueva norma? ¿Qué es lo que varía? ¿Qué recoge exactamente este texto legal? Toda la polémica se basa en la autodeterminación de género. Esto significa que una persona por sí misma puede acudir al Registro Civil para cambiar su sexo por el otro con el que se siente identificada (de hombre a mujer o de mujer a hombre). El debate está en que, según esta ley, a partir de los 16 años, los menores pueden acudir solos y sin el consentimiento paterno al Registro Civil e iniciar el proceso para cambiar de sexo.

La ley va más allá y recoge otros muchos puntos demandados durante años por el colectivo trans y LGTBI. Aquí desmenuzamos el nuevo texto legal en 10 claves.

1. La autodeterminación del género

Este es el punto que ha generado más polémica. De acuerdo con el Ministerio de Igualdad, mediante esta nueva ley "las personas trans son quienes deciden quienes son, no lo decide nadie por ellas". A partir de ahora, las personas que deseen cambiar de género simplemente tendrán que comparecer en cualquier oficina del Registro Civil, informar de su disconformidad con el sexo asignado y hacer una petición de cambio. No se necesitan pruebas, ni tampoco testigos.

El proceso administrativo durará un máximo de cuatro meses. Primero, rellenarán un formulario en el Registro Civil donde se indica la disconformidad con el sexo asignado al nacer, solicitar el cambio de género y el nuevo nombre que elijan, si quieren modificar el suyo. A los tres meses deberán volver al Registro para ratificar su decisión y en un mes se dictará la resolución.

El nuevo procedimiento acorta y facilita el proceso obligatorio hasta ahora, según el cual una persona que quisiera cambiar de sexo debía recibir un diagnóstico médico o psicológico que acreditase su disforia de género (antes conocido como Trastorno de la Identidad de Género). Además, antes, esta persona debía haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años. Todo esto se elimina.

2. A partir de 16 años, deciden solos

Desde los 16 años se permite el cambio de sexo registral de forma autónoma. Estos menores pueden acudir al Registro Civil e iniciar el proceso para cambiar de sexo solos, sin el consentimiento paterno.

Entre los 14 y los 16 años, los menores deberán ser asistidos por sus padres o tutores legales. Y los menores de 12 y 13 años necesitarán autorización judicial para el cambio. Los menores de 12 podrán cambiar el nombre en el DNI sin prueba testifical pero no su género.

A ojos de Irene Montero, esto consolida "el derecho de los menores a ser escuchados y escuchadas".

3. Prohibición de las terapias de conversión

La ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinadas a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género de las personas. Quizás este sea uno de los puntos más importantes de la nueva ley.

4. Maternidad y filiación

El nuevo texto legal garantiza a lesbianas, bisexuales y a las personas trans con capacidad de gestar el acceso a técnicas de reproducción en el Sistema Nacional de Salud. Además, se modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas.

5. Despatologización

Las personas trans dejan legalmente de ser consideradas enfermas, tal y como ya ha indicado la Organización Mundial de la Salud.

6. Sensibilización y formación en el ámbito educativo

Las estrategias para la igualdad de trato deberán prestar atención a la violencia LGTBI-fóbica y a la violencia entre parejas del mismo sexo. Se prevé la inclusión en el currículo básico del conocimiento y respeto a la diversidad sexual, de género y familiar como un objetivo en todas las etapas educativas, así como formación en la materia para todo el profesorado. Se promoverán programas de educación sexual y reproductiva y de prevención de infecciones de transmisión sexual, con especial consideración al VIH.

7. No discriminación

En el ámbito laboral, se prohíbe toda forma de discriminación en el acceso y permanencia en el empleo, la contratación y las condiciones de trabajo. También se promueven medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las personas LGTBI al empleo, especialmente de las mujeres trans, así como de otras medidas de igualdad en el ámbito laboral para el colectivo, como facilitar los procedimientos para dar cauce a las denuncias por discriminación.

También se promoverán la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI en la convocatoria de ayudas y subvenciones de fomento del empleo. Además, una estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans incorporará medidas de acción positiva para este colectivo en el ámbito laboral, educativo y sanitario. Y se despliega un régimen de infracciones frente a actos de discriminación a personas LGTBI, con sanciones de hasta 150.000 euros para casos muy graves.

8. Las personas intersexuales

Se legislan por primera vez derechos fundamentales para las personas intersexuales, como son el derecho a no sufrir mutilación alguna al nacer o el de no tener que ser inscritas en un sexo que no tienen definido durante los primeros meses de vida. Y se prohíben las cirugías de modificación genital hasta los 12 años.

La intersexualidad es un conjunto de variaciones y trastornos genéticos de los seres humanos. Se manifiesta de formas diversas, no siempre obvias. Una persona intersexual puede poseer vulva y vagina, y carecer de útero y ovarios; puede exhibir un órgano eréctil de tamaño y forma intermedios entre un clítoris y un pene poco desarrollado; o poseer ambas clases de gónadas, masculina y femenina. Por lo tanto, abarca una amplia variedad de corporalidades.

9. Participación en el ámbito deportivo en base al sexo registral