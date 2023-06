Qué es el virus de Lloviu, el peligroso patógeno encontrado en una cueva de España

Este virus, de nombre Lloviu, y pariente cercano del Ébola, ya que ambos son de la familia de los filovirus, fue encontrado por primera vez en el año 2002, en los cadáveres de murciélagos de una cueva asturiana. Tras este descubrimiento, el patógeno no fue descrito por primera vez hasta el 2011 y se consiguió aislar por primera vez de murciélagos de Schreiber, en una cueva en Hungría en 2022. Este virus, se trata del único filovirus, que se conozca, endémico en Europa.

Desde los especialistas se llama a la calma, 'No hay que transmitir la sensación de que hay riesgo ni de que esto va a ser un apocalipsis que comienza por Asturias', explica el biólogo Félix González

En estos años, la secuenciación de la última generación ha terminado por revelar la presencia de números virus de ARN, muy ligados con los relacionado con patógenos humanos conocidos, en algunos reservorios animales. En concreto este virus, que cuenta con un potencial zoonótico, es decir, el salto que se debe dar del virus de animales a seres humanos, era uno de los virus que no se podía estudiar, al no haber podido ser cultivados, al no haberse podido aislar.

Pero, la novedad es que si que se ha podido para iniciar estudios sobre el virus. Los estudios han demostrado que es un virus poco común, 'es muy complicado de encontrar, después de 20 años de investigación en España -sin demasiados medios, todo hay que decirlo- solo se ha podido replicar en el laboratorio, y se han hallado anticuerpos en otros murciélagos, pero no en animales vivos ni muertos', comenta González.

En cuanto a lo que tiene que ver con los humanos, las previsiones sobre un salto de murciélagos a humanos, como ocurrió con el Covid-19, se han confirmado a través de algunos ensayos actuales. Este virus, el Lloviu, tiene todo lo necesario para infectar células en humanos, y replicarse dentro de ellas. Esto crea un horizonte preocupante, al darse la posibilidad de que esto pueda ocurrir, sobre todo al tratarse de una enfermedad infecciosa parecida al Ébola.

Pero, si tanto se parece al Ébola, ¿valdrían sus vacunas? La respuesta es no. Los estudios demuestran que no existe una reactividad cruzada de anticuerpos entre los dos virus primos, el Lloviu y el Ébola. Esto sugiera que las vacunas contra este último, no servirían en caso de que el virus encontrado en la cueva asturiana llegara a propagarse, de una forma inesperada, en humanos.