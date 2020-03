Mapa de predicción de riesgo de coronavirus por municipios

Un grupo conjunto de investigadores de la Universitat Rovira i Virgili de Tortosa y de la Universidad de Zaragoza ha desarrollado un mapa del riesgo estimado de contagio por el coronavirus COVID-19 en España por municipios.

Este mapa interactivo utiliza "un modelo de propagación de epidemias basado en la movilidad habitual (recurrente) entre municipios y de la población activa en España, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística".

"Nuestro modelo -añaden los investigadores- incorpora los datos epidemiológicos reportados hasta el momento para el COVID-19 y datos demográficos y de movilidad entre municipios en España".

El equipo señala, no obstante, una serie de limitaciones en su desarrollo que deben ser tenidas en cuenta. En concreto, que este modelo "no predice la importación de casos internacionales"; que "asume los parámetros epidemiológicos reportados hasta el momento, pero que podrían ir variando en función de los estudios epidemiológicos"; y que "asume que los datos de movilidad reportados por el INE no varían, es decir la predicción cambiaría sustancialmente si la movilidad sufre restricciones".