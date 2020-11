Margarita del Val: "llevo toda mi vida en vacunas y a mí esto no me convence para nada"

Margarita del Val, afamada química, viróloga e inmunóloga española, fue entrevistada el pasado martes en el programa de Ana Rosa Quintana. Del Val quiso dar su opinión sobre las crecientes noticias sobre las vacunas que pueden ser la solución que frene definitivamente la pandemia del coronavirus. En este sentido, la viróloga no fue cauta sino que revistió sus declaraciones de un pesimismo que dejó a los presentes algo fríos.

La investigadora científica afirmó que "se ha avanzado un poquito. Se ha subido un escalón en una escalera bastante larga". Además, afirmó que aún quedan datos esenciales por saber como por ejemplo la manera en la que incidirá en la población de riesgo ya que por ahora sólo se han realizado pruebas en personas sanas por lo que las vacunas "solamente protegen de los casos leves y moderados". Aún así, Margarita del Val tiene constancia de que las pruebas en estos segmentos sociales ya se están llevando a cabo.

La experta española ha querido remarcar que lleva "toda la vida en vacunas" y su opinión ante los avances fue contundente; "esto no es un producto que necesitemos para nada. Esto no es un producto que necesite ninguna persona para arreglarle la vida ni ninguna población ni ningún país para arreglarle nada". Además, añadió que "no está nada entusiasmada" y se reafirmó en su idea de que estas vacunas que hablan de altos porcentajes de efectividad "no garantizan, de momento, que vayan a proteger de lo que nos interesa de verdad: los síntomas graves y la muerte".

Una de las voces más autorizadas ha querido bajar los humos a un país que necesita ya una solución permanente que para Margarita del Val puede que no sean estas vacunas ya que a ella no le "convencen para nada".

"Poca luz" ve la viróloga española que aún así afirma que estas vacunas son un pequeño paso en la buena dirección. Además, quiso hacer sus cábalas de cómo acabará la epidemia del coronavirus; "va a acabar siendo toda la población inmune, sea de forma natural o sea con una vacuna, pero esto pasará”. Esta afirmación de la experta, aunque no se sabe cuándo, si dejó a los presentes más tranquilos.