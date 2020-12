Margarita del Val: "Aún está por ver si las vacunas del Covid protegen del contagio"

Margarita del Val, química, viróloga e inmunóloga española, se ha convertido en una de las voces autorizadas durante toda la pandemia. Del Val, ha llevado a cabo diversas declaraciones durante todos estos meses y es, de las pocas, que ha querido afrontar la situación desde una perspectiva que muchos tachan de pesimista. Durante la mañana de hoy, la investigadora científica ha hablado en el programa 'Herrera en Cope' y ha tocado diversos temas que están de actualidad.

Lo primero a lo que se ha querido referir Margarita del Val ha sido a los casos en Reino Unido de posible alergia en personas que ya han recibido la vacuna. "han vacunado a unas 40.000 personas y han observado que hay una ligera posibilidad de reacción alérgica. Aún así, es curioso que haya ocurrido y que se achaque a la vacuna". En este sentido, del Val ha comentado que "no era esperaba pero que ha podido ser casualidad". Aún así, las autoridades británicas han aconsejado a las personas con este tipo de dolencias que no acudan a vacunarse "por seguridad".

Habló sobre dos conceptos que están en el candelero de la ciencia: Eficacia y efectividad. Para la viróloga "eficacia es cuando se mira en un ensayo clínico si protege de síntomas y todo de manera muy controlada". En cuanto a la efectividad, "es cuando es utilizada en la población en general, con grupos de riesgo y demás". Es decir, para Margarita del Val "interesa la segunda", ya que la efectividad es la que marcará el devenir de las vacunas en su lucha contra el coronavirus.

Lo que sí ha dejado claro Del Val es que "con las vacunas actuales no se ha estudiado si protegen frente al contagio de coronavirus, por lo que no podemos saber si se alcanzará con estos compuestos la inmunidad de rebaño. Lo que sí podemos decir hasta ahora es que las vacunas actuales protegen a las que la reciben, pero no que éstas puedan seguir contagiando, eso no se ha estudiado".

Miedo a vacunarse

Otro de los temas que se ha querido tratar ha sido el de las dudas y el miedo de la población a la hora de vacunarse y si el sello de la Agencia Europea del Medicamento debe ser suficiente para recobrar esa confianza. En relación a esto, del Val ha comentado que en función de los datos que se obtengan y los riesgos que puedan existir, "claro que merece la pena si te está protegiendo de una enfermedad que puede llegar a ser grave".

Eso sí, los datos deben estar corroborados por las autoridades médicas y éstos deben ser "públicos, que los veamos todos y los técnicos confirmen que es seguro".

Margarita del Val se quiso meter de lleno en lo que es el virus para la población afirmando que "es un virus suficientemente contagioso para montar la que ha montado". Además, lo peor de este virus según la experta, es que es "silencioso, esa transmisión por personas que no tienen síntomas". Por último, para cerrar el capítulo de sus características, ha asegurado que "es diez veces más mortal que la gripe".

Sobre el coronavirus, la viróloga opina que se puede llegar a una situación parecida a la de la gripe, ya que "el virus no se va a ir". Aún así, "bajará la letalidad" pero seguro que "se quedará con nosotros y, al haber menos personas que lo transmitan, en cuanto bajemos el contacto entre personas en verano, se transmitirá menos, lo cual quiere decir que será estacional", ha corroborado la inmunóloga.

Por último, antes de finalizar su intervención, ha querido mantener a la población alerta. "si bajamos la guardia en nada nos podemos encontrar con el doble de muertos al día", por lo que hay que seguir las medidas y restricciones de seguridad hasta que las autoridades sanitarias lo aconsejen.