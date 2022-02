Así es el síndrome de Müller-Weiss, la enfermedad degenerativa que sufre Rafa Nadal

"Estaba hecho polvo; no se puede jugar menos de lo que he hecho los dos últimos años". A muchos les llamó poderosamente la atención la imagen de Rafael Nadal subido en una bicicleta estática y dando pedales minutos después de ganar su 21º Grand Slam. El éxito no se logra sin sacrificio y sufrimiento y de eso Nadal sabe tanto, o más, que de ejecutar su famoso banana shot o recuperar bolas imposibles como las que firmó ante Medvedev para confirmarse como el mejor de la historia.

Nadal juega al tenis espectacularmente bien, pero lo que realmente le diferencia del 100% de sus compañeros es que tiene una fuerza mental y una capacidad de superación fuera de lo común. Corre, lucha y sufre hasta límites que otros no son capaces. Y aprende a jugar incluso arrastrando una lesión crónica desde hace más de 15 años. Sí, porque, además de los típicos problemas de muñeca, espalda o rodilla que te puede generar el deporte de la raqueta, desde 2005 Nadal sabe que tiene el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad de generativa que afecta al escafoides en la zona más alta de su pie.

No debe ser fácil tener que renunciar a Wimbledon y unos Juegos Olímpicos en el final de tu carrera cuando estás persiguiendo objetivos y récords que sólo los elegidos están en condiciones de alcanzar. Nadal tuvo que hacerlo. Estaba sufriendo mucho más de lo que debería con su pie y necesitaba tomarse un tiempo, tal y como explicó a sus seguidores en redes sociales el pasado mes de agosto. Intentó estar listo para el US Open, pero fue imposible, así que decidió pasar por el quirófano, para remitir los dolores, aunque siempre sabiendo que el síndrome Müller-Weiss no tiene solución quirúrgica.

Unas semanas de reposo y de vuelta al ruedo tenístico, con sus idas y venidas, pero con la idea de darlo todo como siempre. Y bien que lo ha hecho en Australia, donde ha hecho historia de una forma épica, pero consciente de que el síndrome de Müller-Weiss seguirá ahí para siempre.

Así es el síndrome de Müller-Weiss

El síndrome de Müller-Weiss, también conocido como osteocondritis del escafoides, es una deformidad de este hueso que se origina en la infancia pero no provoca síntomas hasta la edad adulta, por lo que es difícil de diagnosticar. Entre sus síntomas destaca el dolor agudo y crónico en la parte superior del pie y este puede ir acompañado de dolor o artritis en las rodillas. Las pruebas radiológicas o de resonancia magnética resultan fundamentales a la hora de localizarlo.

Es una enfermedad poco común, pero de manifestarse suele hacerlo en deportistas de élite. Hasta hace meses Nadal intentaba corregir este problema con unas plantillas especiales y unas zapatillas adaptadas para lograr apoyar el pie con mayor comodidad y competir de la mejor manera posible.