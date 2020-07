El "murciélago de tamaño humano" que desata polémica en redes

Todo comenzó con un tuit. @AlexJoestar622 explicaba en la red de microblogging Twitter que ahí dejaba dos fotografías del murciélago de tamaño humano del que algunas veces había hablado. El tuit se ha viralizado y recibido miles de comentarios en los que ha habido una fuerte polémica y debate por la criatura vampírica.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC