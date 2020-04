NiñosenlaCalleYa: rebelión de padres tuiteros, caceroladas y memes

Seis semanas de confinamiento pesan y aún más con niños encerrados sin poder liberar la energía que derrochan. Los padres esperaban ansiosos la relajación de las medidas de aislamiento por la crisis del coronavirus que permitieran a los más pequeños salir. Pedían paseos controlados y, tras varios días de indecisión, recibieron del Gobierno una solución que distaba mucho de lo esperado: los menores de 14 años podrían acompañar a un adulto a realizar las actividades ya permitidas, ir al súper, al banco o a la farmacia.

No se pueden generar tantas expectativas como hizo @sanchezcastejon sobre algo tan demandado como #NinosEnLaCalleYA , para frustrarlas con una decisión que insulta a la inteligencia y no alivia nada. A algunos asesores y ministros sí les hace falta ya que les dé el aire.

La frustración y la rabia se apoderaron de las redes. Twitter ardió entre los disconformes que convocaban caceroladas para exigir una rectificación, los que criticaban a los asesores del Ejecutivo y aquéllos que siempre están dispuestos a apuñalar al adversario político. Todos encontraron un argumento para quejarse bajo el hashtag #NiñosenlaCalleYa y les funcionó. Fueron escuchados y en unas horas llegó la enmienda.

Pero tampoco les era suficiente. Continuaron los reproches entre abanderados de ideas opuestas, padres inconformistas y "antiniños" que les reprochaban que ya estaban llevando a sus vástagos de compras y a sacar al perro. La batalla estaba servida.

Padres que necesitan que el gobierno les diga lo que está bien y lo que está mal. Yo he visto #niños por la #calle durante estas semanas, #madres con hijos en #Supermercados no me contéis películas que no cuela. #NinosEnLaCalleYA