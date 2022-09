Ojo a estos números de teléfono, puedes ser víctima de una estafa

Los timos a través del teléfono móvil están a la orden del día, mensajes con enlaces, llamadas, perfiles de redes sociales y un sinfín de posibilidades más que se utilizan para intentar ganas dinero o conseguir datos personales. En concreto, el timo de la llamada perdida, apodado así por las autoridades, vuelve a estar más vigente que nunca después de que en 2020 ya existiese una oleada de estafas.

La Guardia Civil ha puesto en foco en los prefijos de los número de teléfono a los que no hay que devolverles las llamadas, ya que podrían suponer un fraude y se reflejaría en la factura telefónica del mes. Los prefijos a los que no se deben devolver las llamadas son los siguientes:

Albania: 335

Costa de Marfil: 225

Ghana: 233

Nigeria: 234

¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞No devuelvas perdidas de estos prefijos:355 👉 Albania225 👉 Costa de Marfil233 👉 Ghana234 👉 NigeriaTe cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 6, 2022

El precio de devolver la llamada

La cantidad puede variar según el tiempo que dure la llamada o el teléfono esté comunicando. Por regla general, el precio del minuto sería 1,2 una vez que se devuelve la llamada donde nos aplican una bonificación especial. Además, a dicha cantidad hay que sumarle el establecimiento de la llamada que ronda entre los cuatro o cinco euros y se suma a la factura a pagar. Los timadores se llevan una parte del dinero y reiteran su modus operandi con muchas más víctimas.

En el procedimiento se deja una llamada perdida y sospechosa que la persona la devuelve y cuando se establece esa llamada se le cobra una tarifa alta en la que estos delincuentes se llevan una parte. Para evitar que estos tipos de fraudes sigan dándose entre la población es importante no atender a llamadas con números sospechosos de los que no conozcamos sus prefijos, ya que pueden jugarnos una mala pasada. La Guardia Civil alerta de que es muy fácil caer en esta estafa por lo que no hay que atender números largos que normalmente empiezan por 2 y si la llamada se reitera y se trata de un número potencialmente sospechoso lo ideal es bloquear el contacta para los delincuentes no puedan volver a molestar.

La clave en este tipo de situaciones es hacer caso omiso al timo de la llamada perdida y la Policía Nacional ha advertido que lo ideal es huir de ella aunque no sean prefijos de los aquí mencionados. Advertir a las personas mayores y a los jóvenes sobre estos timos también es esencial porque son los más susceptibles de devolver la llamada y que caigan en la trampa. Hacerse eco de este timo es un factor esencial para que nadie más vuelva a caer en él.