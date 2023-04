Acabamos de pasar una Semana Santa pletórica en la que sólo en Sevilla se han producido más de dos millones de movimientos. Un tiempo espectacular, buen ambiente y ganas de consumir. Trabajo frenético en la hostelería, pero en la mayoría de las ocasiones merece mucho la pena el esfuerzo desde el punto de vista económico. Y eso que en España no suelen estirarse demasiado con las propinas...o sí. Después de unas décadas en la que a los españoles les ha acompañado la mala fama a la hora de dejar propinas, ahora parece que la propina obligatoria 'a la americana' ha llegado a España. Porque en España dejar propinas no es un hábito común, pero hay otros países que por ley obligan a dejar un añadido en el momento de realizar el pago, lo incluyen en la cuenta directamente o te miran mal si no sueltas un dinero extra. Estos son algunos países en los que dejar propina es obligatorio.

Las propinas en Norteamérica

A pesar de que fue en Inglaterra donde se sitúa el origen de las propinas, allá por la Edad Media, la realidad es que actualmente es en Estados Unidos donde más énfasis se pone en este aspecto actualmente. Las recomendaciones de dejar un 15% de propina sobre el precio de lo que se haya consumido para aumentar la calidad del sueldo de la persona que te atiende está extendido, algo que ocurre también en Canadá, donde el 15% del total de la factura se paga de forma adicional casi de forma obligatoria, o en México, donde está muy mal visto no dejar propina porque es síntoma de haber recibido un mal servicio.

Las propinas en Europa

Esta práctica con orígenes anglosajones se mantiene, como no podía ser de otra manera, en el Reino Unido, donde directamente se incluye en el precio del servicio una tasa de alrededor del 10% e independientemente tampoco se ve con malos ojos dejar alguna que otra pound de más.

El mismo paso de los británicos llevan los daneses, los franceses, los islandeses, los noruegos o los suecos, donde se incluye una tasa de servicio o service compris, directamente y en el caso de que te haya gustado mucho cómo te han servido pues añades más propina aún. O en Suiza, donde lo que se hace directamente es redondear el pago (de 126 a 130 euros, por ejemplo)

En los países latinos, como España, Italia o Grecia, la propina no es obligatoria y se deja a criterio del que acude al establecimiento, aunque bien es cierto que la tendencia es a que la propina a la americana se instale en todos los lugares.

Las propinas en Sudamérica

Y es que, en países de Sudamérica, como Costa Rica, República Dominicana o Brasil, la ley establece el derecho a la propina de los trabajadores de restaurantes, bares y otros establecimientos donde se preste servicio en mesa y regula su cobro (entre un 10-20% del precio total y aparece en la cuenta).

En la mayoría de países de Asia no existe buen concepto de la propina, mientras que en zonas turísticas de África, como Marruecos, Túnez o Egipto está más arraigado

Por último, es interesante saber que en el continente asiático, por el contrario, casi toda la historia ha estado mal visto dar propinas, por la gran influencia que ejercen China y Tailandia en este sentido, aunque en algunos países como Hong Kong, más occidentalizado, ya es habitual. En África, el concepto está más arraigado en países muy turísticos como Marruecos, Egipto o Túnez.