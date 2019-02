Francisco luchará con "eficacia" contra los abusos sexuales en el clero

"Lo primero que hicieron fue tratarme de mentiroso, darme la espalda y decir que yo y otros éramos enemigos de la Iglesia", explicó en un vídeo el chileno Juan Carlos Cruz, que denunció al sacerdote Fernando Karadima, según la transcripción proporcionada por el Vaticano. Una mujer africana relató que desde que tenía 15 años fue obligada a mantener relaciones sexuales con un sacerdote: "Estuve embarazada tres veces, él me hizo abortar tres veces". relató.

También se propone "realizar una evaluación psicológica a cargo de expertos cualificados y acreditados para los candidatos al sacerdocio y la vida consagrada". A algunas asociaciones de víctimas de abusos no les pareció que estas propuestas reflejen la "tolerancia cero" prometida.

"El pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas", afirmó el Papa. Y para empezar a trabajar se distribuyó entre los participantes una lista con 21 propuestas que han realizado los diferentes comités y conferencias episcopales y que el experto en la lucha contra los abusos y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, definió como una "hoja de ruta" que guiará el debate en estos días.

La histórica reunión que comenzó en el Vaticano con la jerarquía de la Iglesia católica para abordar el problema de los abusos sexuales por parte del clero empezó con el reconocimiento del papa Francisco de que se le piden "propuestas concretas" y con la publicación de 21 ideas sobre las que empezar a trabajar. Ante 190 personas reunidas hasta el domingo en la Santa Sede, entre ellas 114 representantes de las conferencias episcopales, Francisco indicó que lo que se espera de su Iglesia no es sólo condenar los abusos de sus clérigos sino "medidas concretas y efectivas" para erradicarlos.

Una víctima española explota: "El Papa no se toma en serio el problema"

"El papa Francisco no se toma en serio el problema" de los abusos sexuales, dijo el español Miguel Hurtado, que denunció haberlos sufrido por parte de un monje de la abadía de Montserrat, y que se mostró profundamente "decepcionado" en el primer día de la histórica cumbre de obispos para tratar sobre el asunto, convocada por el Pontífice.

"Los puntos que el Papa ha dado a los obispos son muy, muy flojos. No incluyen la tolerancia cero, no dice que todo sacerdote que ha abusado de un menor tiene que ser expulsado inmediatamente, no habla de mecanismos de rendición de cuentas para que los obispos encubridores o el abad de Montserrat (acusado de encubridor) sean cesados de su puesto de trabajo", censuró Hurtado.

Hurtado, que afirma que fue agredido sexualmente cuando era adolescente por el monje Andreu Soler, fallecido en 2008, agregó que en el documento "no habla de una denuncia automática de todos los casos de abusos sexuales, dice que depende de la ley de cada país, y hay países que no protegen de forma adecuada a los menores".

Tampoco habla de "transparencia, de que los archivos de la perversión, los archivos canónicos donde está toda la evidencia documental, se entreguen a las autoridades civiles", subrayó.

"Si esto es lo mejor que el Papa tiene que ofrecer, esta cumbre va a ser un absoluto fracaso", aseguró. A su juicio, "esto lo que demuestra es que ha habido muy poco trabajo previo, muy poca preparación" y que "el Papa no se toma en serio el problema". "Los obispos, abades, cardenales, ya han hablado con las víctimas, lo hacen periódicamente y, a pesar de escuchar los testimonios, en vez de responder de forma humana denunciando el delito a la Policía, lo han encubierto una y otra vez", insistió.

Por ello, señaló que "la Iglesia católica está en tiempo de descuento" y que lo único que serviría es que "haya consecuencias" porque "la mayoría de víctimas hemos sido católicos".