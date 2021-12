La Navidad es sinónimo de pasar tiempo en familia, pero hay personas que por cuestiones laborales, sanitarias o gustos personales pasarán estas fechas en solitario. Personas para las que un 24 de diciembre resulta como un 6 de abril, pero con más frío, y empezar el año levantándose a las 7.00 de las mañana con su rutina habitual de ejercicios es casi una obligación; personas que se han visto sorprendidas por el covid y tendrán que estar aislados en su domicilio y apartados de su familia o personas que se encuentran a miles de kilómetros de los suyos en un lugar en el que no tienen trato íntimo con nadie. Para todas esas personas tenemos esta lista de planes para una Navidad en solitario.

Comer lo que te apetezca

Que pases estos días especiales en solitario no quiere decir que no lo puedas vivir a lo grande y hacer cosas especiales. Prepárate una mesa decorada de una forma inusual y compra los ingredientes que más te gusten para hacer una cena de Nochebuena 100% pensada para ti. Igual no tienes muchas opciones habitualmente de cocinar un buen menú para ti y en esta ocasión se dan las circunstancias ideales de tiempo y forma para hacerlo. Si por el contrario eres de los que prefieres seguir con tu dieta habitual nadie te obliga a cambiar tus hábitos, siempre manteniendo una actitud positiva y adecuada.

Salir a pasear

No hace falta que sigas mirando continuamente tu smartwatch para ver cuántos pasos llevas. Simplemente puedes aprovechar estas fechas para salir a pasear y disfrutar de rincones de tu ciudad que difícilmente puedes hacerlo en otros momentos. Habrá que esperar a que el tiempo acompañe, eso sí, y aprender a impregnarse de esos ambientes mágicos que se crean en los distintos entornos. Detente, fotografía, degustar de un chocolate caliente y vuelve a casa con las pilas cargas y la sensación de haber hecho algo nuevo en un nuevo día.

Atento a la agenda cultural y de ocio en tu ciudad

Estar solo y no depender de nadie a la hora de moverte y elegir planes de ocio puede ser la mejor opción para no perderte todo lo que te guste. En todas las ciudades se programan durante estas fechas numerosos espectáculos de índole cultural a los que te puedes sumar sin necesidad de dar explicaciones. Conciertos, obras de teatro, exposiciones...Sevilla, en concreto, tiene más de 150 actividades culturales y de ocio por todos los barrios.

Date un capricho en forma de viaje

La Navidad es una época perfecta para viajar y conocer nuevos rincones del planeta, además de gente interesante en el caso de que estés interesado en socializar. Por eso puedes viajar en solitario o apuntarte a un grupo organizado. Puedes cambiar de aires y empaparte de nuevas culturas

Disfruta de la calidez del hogar

En el caso de que tengas que vivir esta Navidad en solitario por cuestiones de salud o el tiempo no acompañe para hacer planes al aire libre, siempre nos quedará el confort del hogar. Crear la atmósfera necesaria para sentirte a gusto en tu propia casa y hacer todo eso que habitualmente no puedes hacer en tu día a día por cuestión de trabajo. Ver películas, escuchar música o leerte ese libro que tienes aparcado desde hace meses al calor de la chimenea y con un buen café o palomitas te aportará paz y tranquilidad, disfrutando de la Navidad de un modo diferente.

Ponte al día en el trabajo

Por último, aunque sea más extraño, como las meigas, hay gente que prefiere aprovechar estos días libres para ponerse al día en su trabajo o avanzar proyectos para cuando se inicie la rutina no tener que ir de nuevo más agobiado. Si el espíritu navideño no te invade y prefieres seguir conectada desde casa, igual puedes hasta ganarte ese dinerito extra que no te ha tocado en la Lotería de Navidad para hacerte un auto regalo o apuntarte un tanto ante tu jefe.