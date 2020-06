Llegan los primeros tests rápidos de fabricación española

Eurofins Ingenasa es una de las 11 empresas españolas de desarrollo y producción de soluciones de diagnóstico que el pasado mes de abril constituyeron una ‘Task Force’ bajo la coordinación de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) para colaborar con el Gobierno de España e impulsar el diagnóstico del COVID-19.

¿Cuándo comenzasteis a trabajar en el proyecto?

Participamos en una iniciativa europea (Marie Skłodowska-Curie Action), conocida como el proyecto HONOURS. El objetivo de este proyecto es el de formar científicos noveles excepcionales, dotándolos de recursos para poder ayudar a la resolución de alertas sanitarias como la que estamos viviendo.

En este proyecto participamos un total de 11 partners, y la aproximación es totalmente global, atendiendo al concepto “One World One Health”, por lo que entre nuestros partners se encuentran prestigiosos hospitales, universidades e Instituciones.

La situación producida por el COVID 19, en los últimos meses, convirtiéndose en una pandemia, nos hizo reorientar nuestras prioridades y centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de herramientas diagnósticas para la detección del este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, presentando una solución rápida y efectiva para dotar de los instrumentos necesarios para controlar esta pandemia.

Las herramientas tecnologías aplicadas a diagnóstico humano, son exactamente las mismas aplicadas en sanidad animal (antes del Covid nos centrábamos en el sector animal), seguridad alimentaria o ambiental y nuestros sistemas de calidad son capaces de satisfacer los requerimientos regulatorios de cualquiera de sus aplicaciones.

¿Cómo habéis conseguido hacerlo en solo dos meses cuando lo normal sería de 6 a 9 meses?

El 80% de nuestro personal investigador, ha centrado su actividad en este proyecto durante los dos meses más críticos. Con ello, la labor de desarrollo de los ensayos, que habitualmente requiere entre 6 ynueve9 meses, hemos sido capaces de realizarla en tan solo dos.

Las 11 empresas que han desarrollado y están fabricando ensayos diagnósticos para COVID, nos hemos unido en lo que llamamos “Task Force”. Nuestro objetivo es el de colaborar con el Gobierno aportando no solo nuestras soluciones, sino nuestra experiencia y conocimiento en el área del diagnóstico. Esta Task Force ha quedado constituida en el seno de ASEBIO, la Asociación de Bioempresas española, que cuenta con una larga trayectoria y que reúne a más de 350 empresas.

¿Cómo se le realiza la prueba al paciente (test rápido)? ¿Es parecida al PCR o serológica?

Es un ensayo inmunocromatográfico de doble reconocimiento capaz de detectar anticuerpos específicos frente a SARSCoV-2 en muestras de suero y sangre. Se trata de un ensayo rápido, point-of-care, es decir, que se puede llevar a cabo fuera del laboratorio. Ahora bien, en la UE, este tipo de ensayos point-of-care para diagnóstico de COVID-19 están destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios; no es un producto de autodiagnóstico. Y el resultado puede verse en apenas 10 minutos.

¿Cómo se realiza?

Es muy similar a los test de embarazo y se basa en una técnica denominada inmunocromatografica en papel.

Consiste en un papel que tiene impresos o bien anticuerpos que reconocen las proteínas del virus, en el caso de los ensayos antigénicos, o bien moléculas del virus que reconocen los anticuerpos generados por nuestro organismo para defenderse, en el caso de los serológicos.

Al igual que ocurre en los test de embarazo, en el dispositivo aparece una línea de color cuando el paciente sea positivo en SARS-CoV-2.

No sé si podréis decirlo, pero ¿podríais darme un precio aproximado de lo que costaría realizarse la prueba?

Los test no los comercializamos de forma individual ya que no nos dirigimos al usuario final, sino a laboratorios, hospitales, centros de salud… Por tanto, los precios varían en función del número de unidades. No podemos, por tanto, ofrecerte esta información. Pero también es verdad que al incrementarse la oferta el precio ha bajado con respecto a lo que había anteriormente.

¿Tenéis mucha demanda? ¿Si es así, son empresas privadas, organismos públicos, o qué tipo de cliente?

Acabamos de empezar, como quien dice, a comercializar los test rápidos. Es verdad que hay mucha desconfianza a causa de algunos test provenientes de China, que daban muchos fallos. Aun así, estamos notando interés por parte de residencias y empresas. También de otros países como Ecuador, Colombia, China, Francia, Alemania, Italia, UK.