Sanidad y las comunidades acuerdan vacunar con AztraZeneca hasta los 65 años

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que se ampliará hasta los 65 años la vacunación con AstraZeneca, que se reanuda el miércoles, después de que las autoridades europeas reiteraran que el fármaco es seguro.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este lunes al término de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que Sanidad y los responsables de las comunidades han ratificado la propuesta del departamento de Darias.

La responsable de Sanidad ha explicado que queda abierta la posibilidad de ampliar la vacunación con AstraZeneca al colectivo de más de 65 años, "pero esperaremos a que la Ponencia de Vacunas estudie la efectividad de este fármaco para esa franja de población como apunta un ensayo", ha dicho. Se refería Darias al ensayo clínico de Estados Unidos que muestra una eficacia del 79% en la prevención del Covid-19 y que señala que entre los mayores de 65 años aumenta hasta el 80%.

Hasta ahora la vacuna del grupo anglo-sueco era administrada sólo a trabajadores esenciales, entre otros grupos, menores de 55 años.

El próximo miércoles se retomará la vacunación con AstraZeneca en los grupos de funciones esenciales, en los que había quedado suspendida, de forma simultánea a los grupos etarios de 55 y 65, ha dicho Darias, al insistir en que "las vacunas son seguras y salvan vidas" y "son el horizonte de esperanza".

Preguntada sobre la posibilidad de que alguien se negara a vacunarse con una determinada marca y eligiera hacerlo con otra, la ministra se ha limitado a señalar: "No está contemplada en la Estrategia de Vacunación. Si no se vacuna, por ahora no se vacunaría".

Sobre la inclusión de la vacuna rusa Sputnik que ha trasladado la Comunidad Valenciana, la ministra ha recordado que la estrategia española incluirá todas aquellas que tengan "al aval y la garantía de la EMA" pero esta en concreto llevará unos tiempos diferentes al resto porque no se fabrica en suelo europeo y hace falta una certificación.

La campaña en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha anunciado ya que reanudará el próximo miércoles la vacunación con AstraZeneca tras la decisión adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud, concesión esta última que Andalucía solicitaba desde la llegada de la vacuna a España.

En concreto, Andalucía administrará las dosis de AstraZeneca que habían quedado almacenadas pendientes de inocular a las que se suman las 17.800 que llegarán esta semana, por lo que se ha procedido a retomar las citas de las personas a las que corresponderán sus dosis esta misma semana, según ha indicado la Junta en una nota.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha participado este lunes en el Consejo Interterritorial extraordinario y ha manifestado la "necesidad de retomar lo antes posible el proceso de vacunación".

En dicho Consejo el consejero también ha propuesto llamar en primer término a todas aquellas personas de entre 55 y 65 años pendientes de vacunar de grupos esenciales previamente vacunados hasta los 55, como es el caso de fuerzas y cuerpos de seguridad, personal docente y ayuda a domicilio, entre otros, e iniciar lo antes posible la vacunación con todas las personas de 65 años (es decir, los nacidos en 1956) y seguir de forma progresiva con los de 64 años, 63 años, etcétera.

La vacunación con AstraZeneca se suma a la vigente actualmente con Pfizer, que está siendo inoculada estos días en personas mayores de 80 años, grandes dependientes y a sanitarios y sociosanitarios perteneciente al grupo 3A. Esta semana no se cuenta prácticamente con dosis de Moderna.

En total, Andalucía prevé recibir para emplear durante esta semana 99.450 dosis de Pfizer y las 17.800 nuevas dosis de AstraZeneca. Al final de la semana se recibirán 20.000 dosis de AstraZeneca y 56.800 dosis de Moderna que se administrarán la semana siguiente.