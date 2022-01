Spotify incluye avisos en todos los contenidos que hablen del covid

Primero fue la batalla televisiva, más tarde en las redes sociales de texto y vídeos y ahora en el formato audio. La polémica sobre el covid y las vacunas se extiende y provoca que tanto empresas como usuarios tengan que posicionarse. La última en hacerlo ha sido Spotify, que, empujada por las críticas de artistas como Neil Young, ha decidido incluir avisos en todos los contenidos que hablen de covid. El músico canadiense, de 76 años, es uno de los más influyentes de su generación, y ha decidido retirar toda su música de Spotify por contener podcast antivacunas.

Spotify ya trabaja para agregar un aviso de contenido a todo episodio de un podcast que incluya una discusión sobre covid-19, según su director ejecutivo, Daniel Ek. Dicho aviso dirigirá a los usuarios a un apartado covid-19, "un recurso que brinda fácil acceso a datos basados en información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes fiables", apuntan desde la plataforma.

La polémica ha surgido, sobre todo, a raíz de la emisión del programa 'The Joe Rogan Experience', fichaje estrella de Spotify hace un par de años y abanderado en el continente americano de sostener diversas teorías de la conspiración e incitar a los ciudadanos a no vacunarse, pese a que la incidencia de contagios y el indice de hospitalizados y fallecidos sí que lo aconseja. A Rogan le persigue permanentemente la polémica, pero con el tema covid ha cruzado algunas líneas rojas sanitarias y casi trescientos médicos y científicos han decidido unirse para firmar un escrito advirtiendo a Spotify de que no podía ser cómplice de la difusión de mensajes que con contra la investigación científica, sin basarse en las recomendaciones sanitarias.

There’s been a lot of conversation about information regarding COVID-19 on Spotify. We’ve heard the criticism and we’re implementing changes to help combat misinformation. https://t.co/ic8jfR1RNR