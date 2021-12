Suicidio: cómo detectar las señales de alerta

En 2020 3.941 personas se quitaron la vida en España, 270 personas más que en 2019. Un 74% fueron hombres y un 26% mujeres. Un dato alarmante que hace que debamos poner el foco de nuestra atención en la salud mental, entendida como el bienestar emocional, psíquico y social que influye en cómo una persona piensa, se siente, actúa y reacciona en situaciones de estrés.

Pero la tasa de suicidios no ha aumentado únicamente en nuestro país, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el suicidio tiene una tasa de prevalencia de 11.93 por cada 100.000 habitantes, lo que convierte el suicidio en un problema de salud pública, según la propia OMS.

Lo principal cuando tratamos este tema es no tratarlo como un tabú, la ideación suicida es algo que puede sucederle a cualquier persona y por esa misma razón debemos contar con herramientas para luchar contra esta lacra.

Señales de alarma ante una posible intención suicida

Partiendo de que cada persona es única y puede expresar su ideación suicida de una manera diferente, puede ser fácil de reconocer cuando la persona hace uso de frases como: "no sirvo para nada", "ya no quiero vivir", "todos estarían mejor si me muero", entre otras. El problema es que existen otro tipo de señales que no son fáciles de identificar. Por ejemplo la apatía, patrones irregulares de sueño o el ánimo depresivo.

Aunque el entorno de una víctima de suicidio nunca es responsable de esta muerte, existen algunas señales que podemos intentar identificar para saber si una persona podría necesitar ayuda.

Declarar abiertamente intenciones de hacerse daño o quitarse la vida

Buscar formas de cometer el acto suicida; por ejemplo, comprar un arma o acumular píldoras

Comportamientos y estados de ánimo asociados a un estado depresivo

Cambios bruscos de personalidad o de humor, también ponerse feliz de forma repentina después de estar profundamente triste

Descuidar la higiene personal y el aspecto físico

Tendencia a realizar actividades peligrosas o autodestructivas. También el abuso de drogas.

Dar pertenencias que tienen un alto valor sentimental para la persona

Dejar "solucionados" asuntos del final de la vida, como poner en orden el seguro de vida

Discursos que podrían significar una despedida de amigos y seres queridos

No siempre que se cumplan algunas de estas señales implica que una persona tenga intenciones suicidas, lo que sí es cierto es que varias de estas señales son características de estados depresivos con una posible tendencia al suicidio. Si crees que alguna persona de tu entorno está atravesando por un momento difícil intenta ponerte en contacto con un profesional que evalúe si está en peligro y qué tipo de ayuda necesita.

Si necesitas ayuda o te ves en una situación así llama al teléfono de la esperanza, está disponible 24 horas al día todos los días de la semana: 717 003 717