Taxis y San Valentín: ¿son los taxistas buenos consejeros sentimentales?

Ya tenemos otra vez aquí San Valentín, una de las celebraciones más singulares del calendario y, tras varios años de planes condicionados por las restricciones, son muchos los que este año lo esperan con ansia.

Como ocurre con tantas otras fechas especiales, la movilidad es un factor importante y por eso la aplicación Free Now ha llevado a cabo un estudio para saber cómo se van a mover los españoles este día y cómo influye la movilidad en sus citas.

El informe Dating and Mobility. Free Now 2023 deja titulares tan curiosos como que el 47% de los españoles creen que los taxistas son buenos consejeros en temas sentimentales, principalmente porque consideran que, al ser desconocidos, no les juzgan. No solo eso, el 63% de los españoles confiesa haberse desahogado con algún taxista sobre cuestiones amorosas, y el 25% afirma haber pedido consejo y haber hablado del amor y de relaciones en general con los taxistas.

Esto hace que España sea el segundo país europeo donde los pasajeros piden más consejo sobre amor a estos profesionales, solo por detrás de Grecia, que ocupa el primer puesto con un 28%. En tercer lugar están los ingleses con un 23%, mientras que el último puesto lo ocupa Italia, con solo un 13% que admite haberse desahogado y pedido consejo sobre amor a los taxistas.

Citas en taxi

Si nos referimos a las citas, muchos españoles eligen el taxi como método de transporte para volver de ellas y siete de cada diez creen que coger un taxi después de una cita es una buena forma de mantener la conversación o pasar al siguiente paso. De hecho, el 64% de los españoles creen que volver en taxi después de una cita es una buena ocasión para iniciar un primer beso y prueba de ello es que el 41% de los españoles afirma haber tenido momentos románticos dentro de un taxi.

Otro de los temas que genera más debate en torno a las citas es el reparto de los gastos: ¿quién debe pagar el taxi de vuelta? Al 71% de los españoles les parece romántico que su cita les recoja o les deje en taxi, pero el 45% de ellos afirma que prefiere repartir todos los gastos de este tipo de transporte una vez terminada la velada.

Otras formas de transporte

Respecto a otras formas de transporte, pese a que la mitad de los españoles afirma que les afecta de forma positiva en la imagen de la persona si su cita llega en coche privado, el 72% no considera nada atractivo que lleguen con un coche para presumir.

Otra de las cosas que los españoles no consideran nada atractivo es si su cita llega tarde: nueve de cada diez afirman que les puede afectar en cómo irá la cita en general, incluso si es por culpa de un atasco o de estar buscando aparcamiento.

Las ciudades más románticas

En esta encuesta también se ha preguntado a los españoles cuáles son las ciudades más románticas de nuestro país y el premio se lo lleva Madrid. Un 22% de los españoles se decanta por la capital, que pasa así a liderar un ránking que el año pasado lideraba Granada. Este año en segundo lugar se encuentra Sevilla con un 21% y Barcelona tercera, con un 18% de los votos.

"Desde Free Now queremos acompañar a nuestros usuarios en todas las facetas de su vida, incluyendo también las más románticas. Los españoles cada día apuestan más por formas de movilidad alternativas, y eso también se refleja cuando van a una cita. Nuestro compromiso seguirá siendo poder ofrecerles en una sola app la más amplia oferta de vehículos (taxis, coches compartidos, motos eléctricas, patinetes o bicicletas eléctricas) sin tener que añadir más vehículos a las ciudades", afirma Isabel García Frontera, directora general de Free Now España.