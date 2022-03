Trucos para conseguir lo imposible: viajar con niños ligero de equipaje

Cuando llega un nuevo miembro a la familia, la casa siempre parece quedarse pequeña. Surgen nuevas necesidades y cubrirlas a veces puede ser muy costoso. Del mismo modo ocurre cuando viajamos con niños: la maleta que siempre hemos utilizado puede quedar pequeña, tendremos que pensar como llevar nuevos objetos a nuestros viajes, como el carrito del bebé o todo lo necesario para preparar un biberón. No solo es importante saber qué llevar, sino cómo llevarlo. A continuación, podrás leer algunos trucos de la mano de padres y madres con experiencia a la hora de viajar, dedicado a los más primerizos.

Organización

En muchas ocasiones, una maleta puede ser un pozo sin fondo donde perder las cosas que pensábamos haber metido, y después de un viaje en el que has pensado haber olvidado algo, lo encuentras al deshacer el equipaje de regreso a casa. Esto puede prevenirse, y la forma más eficaz para ello es clasificar la ropa en pequeñas bolsas de compresión para viajes. En ellas tendrás toda tu ropa organizada, y también ocupará menos espacio en la maleta.

¿Carrito para bebés?

Son muchos los inconvenientes a la hora de viajar con carrito, y es que en numerosas ocasiones puede no caber en el avión, deberá avisarlo con antelación, e incluso puede no estar permitido en todas las aerolíneas. Existen carros de pequeñas dimensiones con los que viajar puede ser muy cómodo. No solo debemos fijarnos en sus dimensiones y peso, que buscaremos el menor posible, sino también en su facilidad a la hora de plegarlo y volverlo a montar. Existen algunos carros que plegados caben hasta debajo de un asiento de avión comercial.

Viajar con la menos carga posible

Lo más importante, sin duda, es saber decidir lo que nos será necesario verdaderamente, y dejar en casa aquellos "por si acaso". Esta tarea deben hacerla los adultos, y un pequeño truco para ello es pensar que todo lo que llevemos en nuestra maleta lo llevaremos a cuestas durante todo el viaje: en los museos, en los parques de atracciones, excursiones... De este modo, evitaremos cargar de peso innecesario. Si se trata de un viaje largo, puedes pensar en visitar una lavandería de autolavado. Sobretodo, debemos reducir a la hora de elegir los zapatos, dado que siempre tenemos alguno que "va con todo".

Mochila portabebés ergonómica

Cuando nuestros hijos aún no son una gran carga para el cuerpo, es indispensable acostumbrarse al uso de una de estas. Este artículo es útil incluso en el día a día. Los portabebés permiten llevar las manos libres, una ventaja que no aportan los carritos. Además, es mucho más fácil de transportar durante un viaje.

Selección de juguetes

Los niños necesitan entretenimiento, sobretodo durante largos viajes, o en aquellos en los que haya que soportar colas, o visitar lugares de poco interés para ellos, por eso es importante viajar con juguetes, pero debemos ser conscientes de que con uno o dos bastará. Los juguetes magnéticos pueden ser una buena elección para los viajes con movimiento. Debemos tener en cuenta que también podemos hacer un uso responsable de las pantallas con nuestros niños, y descargar sus dibujos favoritos antes de un viaje para tenerlos entretenidos.

Viajar en coche

En caso de buscar un destino nacional, es tan fácil como pensar que solo puedes llevar lo que quepa en tu coche. Para ahorrar espacio, existen estos chalecos de viaje para niños. Estos chalecos permiten ahorrar espacio para el equipaje. La investigación ha demostrado que es equivalente en términos de seguridad al asiento para niños más voluminoso del mercado.

Si tu elección es viajar en coche, ya sea por que no te atreves a dar el paso al avión con niños, o porque buscas un viaje a nivel nacional, aquí tienes algunos destinos de los que disfrutar este verano en familia: las diez localidades más buscadas por los viajeros en el último año.