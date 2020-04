El cofundador de Twitter dona 1.000 millones a lucha contra el coronavirus

El cofundador y consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, anunció que donará 1.000 millones de dólares a causas benéficas, entre ellas la lucha con la pandemia de coronavirus, lo que supone una de las mayores aportaciones individuales registradas hasta la fecha.

En un mensaje en la red social, Dorsey explicó que sacará el dinero de sus acciones de la compañía de pagos online Square (de la cual también es consejero delegado) y que los 1.000 millones de dólares representan aproximadamente el 28 % de su riqueza personal.

Cabe especificar que, por lo menos según se desprende del mensaje de Dorsey, la totalidad del dinero no se destinará exclusivamente a la lucha contra el COVID-19, sino que, "una vez la pandemia sea desarmada", la prioridad pasará a ser la educación y la salud de las niñas.

"El impacto que tendrá este dinero debería beneficiar a ambas compañías (Twitter y Square) en el largo plazo porque estará ayudando a la gente a quienes queremos servir. Espero que esto inspire a otras personas a hacer algo parecido", escribió el consejero delegado de Twitter.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz