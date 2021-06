¿Quieres pasar tu verano en España? Desde estos países y con estos requisitos de acceso se puede

La movilidad internacional ya es un hecho y los turistas de casi cualquier punto podrán visitar España este verano. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Fitur aunque la apertura tiene mucha letra pequeña (y polémica respecto a países como Reino Unido) sobre desde dónde se podrá acceder a territorio español en los próximos meses, y quiénes podrán hacerlo y en qué condiciones.

Los movimientos están dirigidos para recuperar la llegada de viajeros extranjeros, quienes, con ayuda del certificado sanitario europeo, que comenzará a utilizarse en la UE a partir del 1 de julio, podrán viajar a España en los próximos meses. Estas son las principales preguntas para los visitantes a las que da respuesta el Gobierno en el BOE publicado el 5 de junio:

¿Se puede visitar España por ocio desde otros países de la UE?

Sí, se puede. Esta causa solo estuvo limitada durante la fase más dura de la pandemia. Después, una vez reabiertas las fronteras interiores de la Unión, nunca se han vuelto a cerrar salvo contadas excepciones. De ahí surgió la paradoja de que durante meses en España estuviese permitido que un alemán pudiese viajar a Baleares o Andalucía mientras los residentes en España no podían salir de su comunidad autónoma.

¿Existe alguna restricción para estos viajeros europeos?

Según cada caso. Desde las zonas que estén en el semáforo verde del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) se podrá viajar sin cortapisas, aunque en la práctica existen pocas zonas europeas que se encuentren dentro de este nivel. La mayoría (excepto zonas de Finlandia, Noruega, Islandia y Malta), por tanto, tendrá que presentar un requisito adicional para su entrada:

Certificado de vacunación

Prueba diagnóstica negativa (podrá ser una PCR o test de antígenos, más rápido y económico) realizada en las 48 horas previas a su llegada o certificado de recuperación de la covid

Cualquiera de estos documentos deberá estar redactados en español, inglés, francés o alemán o, en su caso, traducidos al español por un organismo oficial. Estarán exentos de este requisito los menores de 12 años.

¿Sirve cualquier vacuna y vale una sola dosis?

No. En primer lugar, la inmunización habrá tenido que ser con una de las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm o Sinovac-Coronavac. Además, solo será válida una vez transcurran 14 días desde que tengan la pauta completa —la monodosis de Janssen o la segunda dosis en los medicamentos la que requieran—.

Este certificado de vacunación lo tendrá que expedir una de las autoridades competentes del país de origen y deberá incluir nombre y apellido, fecha de la vacunación (indicando el día del último pinchazo), tipo de vacuna, número de dosis recibidas, país emisor e identificación del organismo emisor del certificado.

¿Y cómo se probará que se ha superado la covid?

En este caso, el certificado de recuperación tendrá que ser expedido igualmente por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba PCR con resultado positivo. A estos anticuerpos que se generan de forma natural se les dará una validez de 180 días, tiempo durante el cual serviría este certificado para poder viajar dentro de la Unión. El documento deberá incluir nombre y apellido, fecha de la toma de muestra del test positivo, tipo de prueba diagnóstica y el país emisor.

¿Qué países de fuera de la UE pueden viajar también sin restricciones?

Existe una lista de países y regiones especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea. Es decir, zonas desde las que se puede viajar sin cortapisas por su mejor situación de control de la pandemia. Estos países son Australia, Corea del Sur, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido, Ruanda, Singapur, Tailandia, China y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao (sujeto al principio de reciprocidad). En estos casos no será necesaria siquiera la presentación de una prueba diagnóstica negativa, estar vacunado o haber superado la enfermedad.

Y desde el resto de países no comunitarios, ¿se puede visitar España por turismo?

Para estos casos es para los que está pensada la apertura del lunes para los turistas vacunados. En concreto, se permite la entrada de todos los viajeros inmunizados con alguno de los fármacos aprobados por la EMA o la OMS que hayan recibido la pauta completa al menos dos semanas antes de su llegada a España. Así, para viajar por ocio quedan excluidos el resto de pasajeros, aunque cuenten con prueba diagnóstica negativa, estén vacunados con un fármaco no aprobado por esos organismos o tengan un certificado de haber superado la enfermedad.

¿Y los menores a los que todavía no se les administra la vacuna?

Los niños menores de 12 años que acompañen a un adulto vacunado con un fármaco aprobado por la EMA o la OMS podrán acceder a España sin restricción.

¿Hay alguna excepción?

Sí. El Gobierno se ha guardado un as en la manga para cuando surjan nuevas variantes del virus y podrá excluir de este beneficio a los países en los que haya una de estas mutaciones sin control. Por ejemplo, en la orden se incluyó la excepción con los países denominados de riesgo a los que Sanidad les imponga cuarentena. En este caso solo está la India, desde donde no podrán viajar turistas, aunque estén vacunados con pauta completa.

En la práctica también están vetadas las llegadas por turismo desde Brasil o Sudáfrica, ya que están restringidos los vuelos desde estos países: por el momento solo pueden acceder nacionales españoles o andorranos, residentes en España o Andorra o pasajeros en tránsito internacional a un país no Schengen con escala inferior a 24 horas (sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto), así como el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo.

¿Está permitido en algún caso viajar desde fuera de la UE si no se está vacunado?

No, si el viaje es por ocio o turismo. Solo existen algunas excepciones que puedan justificar el viaje:

ser residentes habituales en la Unión Europea, Estados asociados Schengen, Andorra, Mónaco, El Vaticano o San Marino y que se dirijan a ese país;

ser titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro o Estado asociado Schengen que se dirijan a ese país;

profesionales de la salud, incluidos investigadores sanitarios, y profesionales del cuidado de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral;

personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo;

personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones;

estudiantes que realicen sus estudios en los Estados miembros o Estados asociados Schengen y que dispongan del correspondiente permiso o visado para estancia de larga duración, siempre que se dirijan al país donde cursan sus estudios, y que la entrada se produzca durante el curso académico o los 15 días previos;

trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España;

personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados, y las personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad.

Si tiene duda sobre si cumple alguno de estos requisitos, puede leer el texto íntegro del Boletín Oficial del Estado aquí.

¿Se deberá rellenar alguna documentación obligatoria?

Sí, en todos los casos independientemente del país de procedencia, ya sea por vía aérea o marítima, incluidos los que estén en tránsito y los menores de 12 años. Tendrán que rellenar un formulario de control sanitario a través de la web www.spth.gob.es o de la app Spain Travel Health. El código QR que se genera se deberá mostrar antes del embarque, así como en los controles sanitarios a la llegada a España.

Los pasajeros de cruceros, ¿tienen que completar la misma documentación obligatoria?

Los viajeros de cruceros internacionales no deberán utilizar la aplicación de Spain Travel Health. En su caso, la información se recogerá a través de la aplicación EU Digital Passenger Locator Form.

¿Qué controles hay en la llegada por vía terrestre al país?

En la entrada por vía terrestre desde zonas de riesgo de Francia, los viajeros deberán disponer de alguna de las pruebas citadas anteriormente (certificaciones de vacunación, prueba diagnóstica negativa o certificado de recuperación).