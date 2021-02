Vicente Larraga: "Si aparecieran cepas más resistentes podríamos hacer una vacuna nueva en tres semanas"

España empieza a notar los primeros síntomas del plan de vacunación. Con la tercera ola perdiendo fuerza pero el miedo constante a una cuarta, los especialistas prosiguen con su investigación para ofrecer al mundo más protección en forma de vacuna. En este sentido, los profesionales españoles tienen mucho que decir, profesionales como Vicente Larraga, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, institución dedicada a la investigación científica en biología que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En una entrevista Larraga ha afirmado que en antídoto que están llevando a cabo estará disponible a finales de año y tiene como novedad que, ante las cepas emergentes, puede rehacerse en tres semanas para hacerles frente. Vicente Larraga, de 72 años de edad, cree que "esto es una carrera de resistencia". Las vacunas ya están implantadas en los sistemas sanitarios y lo que se busca ahora es ofrecer algo novedoso que atraiga a las multinacionales.

Otoño será una estación fundamental para recobrar la ansiada "vieja normalidad" aquella de la que ya sólo quedan reminiscencias en la memoria. Según Vicente Larraga, la enfermedad continuará dos o tres años", por lo que es esencial que España se prepare para seguir ofreciendo "capacidad para fabricar vacunas".

La vacuna española, en fase preclínica

Durante la entrevista, Larraga ha confirmado que la vacuna española se encuentra en los últimos pasos de la fase preclínica. Aún así no quiere precipitarse ya que "nunca sabes cómo va a ser el paso siguiente. Además, de probar los modelos animales, hay que hacer otras cosas: saber exactamente cuál es el grado de integración que tienen, si han funcionado igual en todos los animales o no, cuál es la dosis mínima, si añadiendo algún complemento el resultado mejorará y podremos bajar la dosis… Seguiremos con estos estudios alrededor de un mes más".

A finales de año, si todo sale como se espera, la vacuna no sólo estará terminada sino que, además, podrá distribuirse de manera directa ya que se trabaja "desde 2008 con la empresa Biofabri, con quienes hicimos la vacuna contra la leishmaniasis canina, y para esta ya hemos hecho el desarrollo industrial", corroboró el especialista.

Con características diferentes

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene ya dos vacunas en proceso. Aún así, lo que caracteriza a las dosis que está llevando a cabo el equipo de Larraga es que utilizan "un vehículo sintético de ADN que ‘imita’ el mecanismo de un virus para entrar en la célula y hacer que esta sintetice la proteína del gen que queremos, en este caso la proteína S o spike, que es el antígeno del virus". Este proceso ha sido innovador y muy rápido ya que el trabajo de dos años y medio en tan sólo uno.

Una vacuna sintética que llegará a finales de 2021 y que hará que el sistema inmune reconozca como foránea la proteína de virus. Además, una de las características esenciales de esta vacuna española es que "si las vacunas actuales dejaran de funcionar con cepas más resistentes, podríamos hacer una nueva en tres semanas; sólo tendríamos que tomar la secuencia (de la proteína) de la nueva cepa, construir un gen que codifique para ella y volver a hacer lo mismo". Algo tan "sencillo y flexible" que podría hacerse a través de un ordenador.

Otro de los fuertes del antídoto contra la Covid-19 es la temperatura; "una vacuna que dure un tiempo razonable a temperatura ambiente y no se degrade cuenta con una gran ventaja. Si quieres conservarla, puedes guardarla en una nevera, pero si no, resiste varios días. Nosotros hicimos pruebas de hasta un año", un aspecto que no tiene ninguna de las actuales y que ya se encuentran en el mercado.

Por último, se habló en un principio de que su aplicación fuera intranasal, pero "ese sistema planteaba problemas, hicimos unas pruebas iniciales y no nos salieron mejor que la inyectable, así que ahora estamos probando esa opción. En principio será de dos dosis inyectables".

La ignorada Fase 4

Una vez que la vacuna se pueda distribuir por todo el mundo, hay que estar muy pendiente de la Fase 4. Muchos laboratorios hablan de la eficacia de sus productos pero, la realidad la marcará cómo actúa y responde en la población general; "esa fase, aparte de la comercialización, consiste en ver qué pasa en la población general y los datos que conocemos no son tan prometedores". Por tanto, "hay que manejar los datos con cierta objetividad y cautela" y sabiendo que, una vez introducida en la sociedad, "la respuesta inmune siempre se basa en la genética del individuo, y la heterogeneidad de las personas es enorme, por eso unas responden de una forma y otras de otra".

Tecnología y economía, dos aspectos esenciales

Aunque suene triste, Vicente Larraga afirmó que se puede tener una vacuna "estupenda, sintética o basada en un virus, da lo mismo, pero al final siempre hay que contactar con una multinacional que la distribuya". Por tanto, el aspecto económico juega un papel fundamental en la carrera competitiva de los países. Salud o economía, esa es la cuestión para un sector, el de las multinacionales, que "no suelen tener relación con el farmacéutico".