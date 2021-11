Violencia vicaria, uno de los tipos de violencia de género más crueles

Este jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una violencia de género que se puede cristalizar en diferentes vertientes y que encuentra en la violencia vicaria uno de sus tipos de violencia más crueles.

La violencia de género puede ser violencia económica, violencia laboral, violencia institucional y, violencia psicológica, que suele ser la puerta de entrada hacia otros tipos de violencia, como la física o la sexual. La violencia física se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecte a la integridad de la persona, y la violencia sexual no es sólo cuestión de forzar a una mujer contra su voluntad a mantener relaciones sexuales, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación.

También hace mucho daño a la sociedad la violencia simbólica, con estereotipos, mensajes, valores o signos que alimentan la desigualdad, el machismo o la discriminación de las mujeres.

La palabra control resulta trascendental cuando hablamos de violencia vicaria, ya que realmente a lo que nos enfrentamos es a un episodio prolongado de violencia de género, que puede incluir violencia física, económica y psicológica o de control.

La ONU estima que casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En España, tanto las denuncias como las víctimas de violencia machista se han incrementado en el segundo trimestre de 2021, con varios casos de violencia vicaria que han conmocionado al país: el de Rocío Carrasco y todo lo expuesto en televisión, o el secuestro y desaparición de Anna y Olivia en Tenerife han sido los más llamativos, como ya ocurriera en 2011 en Córdoba con el asesinato de Ruth y José a manos de su padre, José Bretón

No obstante, no podemos perder de vista que este fenómeno tiene una dimensión de mayor alcance. ¿Utiliza a tus hijos/as para dañarte, te amenaza con quitártelos, con que no les verás más? ¿Amenaza con matarles, te dice que te dará donde más te duele? ¿Interrumpe los tratamientos médicos de tus hijos/as cuando están con él? ¿Utiliza los momentos de la recogida y retorno del régimen de visitas para insultarte, amenazarte o humillarte? ¿Habla mal de ti y tu familia en presencia de ellos? Algunos estamentos políticos ya ofrecieron algunas señales para identificar este tipo de violencia contra las mujeres, ayudando a saber ¿qué es la violencia vicaria y cómo identificarla?

Protección de los menores

Al igual que ocurre con los casos de violencia de género, que sólo empezaron a contabilizarse a raíz del caso de Ana Orantes, el número de menores víctimas mortales en casos de violencia de género contra las madres en España empezó a contabilizarse de forma oficial en 2013 y la cifra hasta el momento es de 44 personas, casi la mitad menores de seis años.

La mayoría de las mujeres que salen de la violencia de género no lo hacen a través de la denuncia, sino de la separación. El 89,6% de las mujeres que han sufrido violencia de género tienen hijos, por lo que más de 1,6 millones de menores han vivido y crecido viendo o sufriendo violencia física, sexual o psicológica.

Sin embargo, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España, apenas un 3% de los casos de violencia de género termina con la suspensión del régimen de visitas a los padres que han ejercido el maltrato y apenas en un 5,2% los jueces dictan la retirada de la guarda y custodia a los agresores como medida cautelar de protección de los menores.