El Whatsapp que da las claves de la muerte de Sara tras su lipoescultura

Sara se operó el pasado 2 de diciembre de 2021 de una lipoescultura. A causa de la cirugía estética acabó falleciendo a la edad de 39 años por las complicaciones derivadas de la misma, tras permanecer ingresada en la UCI durante un mes. Actualmente, el médico encargado de la operación se encuentra investigado por un delito de homicidio imprudente.

Estas investigaciones han dado un giro tras conocerse los mensajes de una mujer que estuvo en el quirófano el día en el que se le practicó la operación estética a Sara.

Investigación abierta pero con pruebas determinantes

Sara fue sometida a una lipoescultura, operación a priori sencilla que consiste en eliminar la grasa de la zona abdominal. A pesar de no revestir mayor dificultad, Sara ingresó en la UCI a causa de las complicaciones surgidas en la lipoescultura, tras perder mucha cantidad de sangre y tener órganos vitales perforados.

Alejandra es una auxiliar de enfermería que trabajaba en la citada clínica como aprendiz de instrumentista. Los profesionales de este oficio son los encargados de cuidar la higiene y seguridad de todas las herramientas utilizadas en las operaciones realizadas en los diversos quirófanos. En sus primeras declaraciones, Alejandra confirmó que no vio nada y que ni siquiera intervino durante la operación de Sara, permaneciendo apartada en el quirófano y sin poder especificar las cánulas que se utilizaron. Sin embargo, el nuevo giro en la investigación revela unos mensajes de WhatsApps donde da otra versión totalmente diferente a una compañera.

"La verdad, niña, es que estoy mal. Ahora ya me toca trabajar, me preguntará bastante gente y no me apetece hablar del tema porque hemos pasado unos días muy mal. Yo me estoy formando como instrumentista para trabajar con Javier. Yo estuve en la intervención, pero no trabajé, estuve viéndolo. La intervención salió muy bien. La 'lipo' quedó 'exagerada', sin embargo, se ve que Sara, al tener dos partes, una abdominoplastia, y creo que una 'lipo' anterior, la pared abdominal estaba dañada y hay veces que cuando te sometes a tantas cosas se hacen pequeñas grietas en la pared abdominal, y entonces, quizás, la cánula se coló y golpeó algunos órganos".

Así comienzan los audios localizados mandados a una compañera donde confirma la negligencia provocada por el médico acusado de homicidio imprudente. "Lo que pasa es que yo eso no lo puedo hablar, al final, es cosa de médicos y tal. Pasa una de cada mil veces o de cien, o yo qué sé, y tuvo la desgracia que fue Sara. Además, es una persona que Javi conoce, le tiene mucha estima, tienen muchos amigos en común, y por desgracia le ha tocado a ella. Parece que está estable, está respondiendo, ayer estuvimos otra vez en la UCI. Él subió a verla, estamos, constantemente hablando con los médicos, se recuperará y nada, lo primero es que se recupere, y ya después, el plano estético paso es una segunda parte. Nada tía: ¿Qué te diré? Estoy hecha una mierda y él peor todavía". La investigación aún sigue recogiendo pruebas y aún no hay fecha para la celebración del juicio en el cual se conocerá si finalmente el médico es condenado por homicidio imprudente.