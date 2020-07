Adidas Barcelona, las zapatillas que han indignado a los independentistas catalanes

Los colores de la bandera española junto a la palabra Barcelona. La marca deportiva alemana Adidas ha querido rendir a la ciudad un homenaje en sus nuevas zapatillas, pero el detalle no ha sentado nada bien a esos a los que no les gusta que nada catalán tenga nada que ver con nada español. Es decir, a los de siempre. Desde que a principios de semana la publicación especializada Sneaker News avanzase el nuevo producto, los comentarios de los independentistas en redes sociales no han hecho más que aumentar.

Críticas, acoso e incluso llamamientos al boicot a la marca. "¿Barcelona? ¿Con la bandera española? ¿Qué tipo de broma es esta?", se leía en algunos de esos mensajes que han corrido sobre todo por Twitter. Otros usuarios han respondido a esos comentarios con burlas por el "ridículo" que, a su juicio, estaban haciendo "los de los lacitos".

Un día cualquiera de borrachera:Becario de Adidas: no hay huevos a ponerle Adidas Barcelona y ponerle la bandera de España en la suela.Ceo de Adidas: sujétame el cubata. pic.twitter.com/wecrhgGlVZ — Jak Rdo (@JacoboRdo) July 3, 2020

Las zapatillas forman parte de la colección Ultraboost DNA, que según Adidas está inspirada en ciudades con una fuerte tradición deportiva. Las Barcelona serán el segundo modelo de esta serie, tras las dedicadas a Sidney.

Por el momento están disponibles en algunas de las tiendas online de la marca, y a un precio, 160 euros, que se aproxima bastante a otra cifra de infausto recuerdo para los independentistas catalanes (como bien se han encargado de airear en redes sociales): el artículo 155 de la Constitución que invocó el Gobierno de Mariano Rajoy.