Al menos 14 ahogados durante un bautizo en un río en Sudáfrica

Al menos 14 personas murieron ahogadas este sábado en el área metropolitana de la ciudad de Johannesburgo, en el noreste de Sudáfrica, cuando fueron arrastradas por la corriente del río Jukskei mientras celebraban un bautizo, informaron los servicios de emergencias.

"Este domingo hemos logrado recuperar 12 cuerpos que se suman a los dos recogidos el sábado"", dijo en declaraciones recogidas por medios locales el portavoz de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS, en inglés) de la ciudad, Robert Mulaudzi. "Hay algunas zonas que aún tenemos que explorar, lo que quizás añadirá (muertos) a los catorce que tenemos (...) Seguiremos el lunes", señaló Mulaudzi.

@CityofJoburgEMS Total number of bodies recovered today is 12 including 2 discovered yesterday makes it a total of 14 bodies recovered in this drowning incident,tomorrow we resume with the recovery operation search has been called off for today @CityofJoburgZA @CoJPublicSafety